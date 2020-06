Du nouveau dans la recherche neurologique : Neuros-Sys se lance dans le développement de modèles inédits in vivo de maladies des système nerveux central et périphérique

GARDANNE, France, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- Neuro-Sys (Gardanne, France), société franco-américaine de recherche sur contrat, élargit son offre de services à l'intention des compagnies développant des médicaments des maladies du système nerveux central et périphérique.

Ses récents investissements en équipements ultra-performants (video-tracking, microscopie confocale automatisée couplée à un analyseur d'image à haut débit) lui permet de proposer à ses partenaires de nouveaux modèles animaux de maladies neurodégénératives, incluant des études comportementales poussées, pour étudier leurs nouvelles molécules. Neuro-Sys a considérablement étoffé ses équipes en recrutant plusieurs chercheurs et techniciens qualifiés chargés de ces nouvelles études.

Le directeur scientifique de Neuro-Sys commente : « Nous continuons à conduire des recherches poussées pour affiner nos connaissances des mécanismes physiopathologiques des maladies neurodégénératives, et nous développons pour cela de nouveaux modèles d'études cellulaires complexes ainsi que des modèles animaux sur les mécanismes étudiés. »

Une année record et des investissements bénéfiques.

Ces investissements couronnent une année des records pour Neuro-Sys, qui a vu son chiffre d'affaire doubler par rapport à l'année passée. La compagnie a été classée dans les « dix premières compagnies de services bioanalytiques » par Pharma Tech Outlook, la « meilleure compagnie internationale de développement et de découverte de médicament pour 2019 » (Global Health & Pharma, UK), « Compagnie de l'année 2020 pour le développement de médicament (Corporate Live Wire, UK) et classées parmi les « 50 compagnies leaders de l'année » (The silicon review) et « Référence en Recherche et Développement pour les maladies neurologiques » (Biotech Finances).

Sur Neuro-Sys.

Neuro-Sys a été fondé en 2013 par des pharmaciens et neuropharmacologues spécialisés dans -les modèles de maladies neurodégénératives, in vitro et in vivo, -l'exploration de leur physiopathologie, -et la recherche et développement de molécules susceptibles de les traiter. La société offre à ses partenaires la possibilité de cribler leurs molécules, en les comparant à des molécules de référence connues. Elle conduit des recherches approfondies sur leur mode d'action.

Neuro-Sys développe entres autres des modèles d'étude in vitro et in vivo des maladies d'Alzheimer, de Parkinson, Charcot, Huntington, Charcot-Marie-Tooth, adrénoleucodystrophie, sclérose en plaques, et atrophie multisystématisée.

