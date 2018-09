Du statut d'ancienne capitale à celui de pôle de haute technologie : Xi'an accueillera les leaders mondiaux de la haute technologie dans le cadre du Festival international des programmeurs 2018

XI'AN, Chine, 20 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 10 septembre 2018, il a été annoncé que Xi'an, ancienne capitale de la route de la soie, et ville chinoise offrant le plus d'opportunités d'investissement à l'international, deviendrait à nouveau le « berceau spirituel » de la programmation, puisqu'elle accueillera le 2e Festival international des programmeurs les 24 et 25 octobre, au sein de la Zone de développement des industries de haute technologie de Xi'an.

L'annonce a été formulée par le secrétaire du Comité permanent du Comité municipal de Xi'an, Zhong Hongjiang, lors d'une conférence de presse devant un public composé de responsables gouvernementaux locaux et internationaux, de personnalités leaders d'entreprise, ainsi que des médias. La conférence a été organisée par Zhang Xiaoning, directeur du Bureau d'information municipal de Xi'an, et a été menée en présence du Dr Henry Chen, président de Chinasoft International ; de Gao Sumei, secrétaire exécutif de la Fédération de l'industrie chinoise des technologies de l'information ; et de Wang Hairuo, directeur adjoint du Bureau d'administration de la Zone de développement des industries de haute technologie de Xi'an.

« Xi'an est considérée comme un lieu particulier en raison de son histoire, de sa localisation, et de son avenir en tant que ville modèle en Chine. Désignée en tant que lieu de réforme nationale expérimentale, en tant que centre d'innovation et en tant qu'élément central de la nouvelle route de la soie, cette ville dynamique, forte d'une longue histoire d'innovation, constitue un choix évident pour accueillir le 2e Festival international des programmeurs », a déclaré Zhong Hongjiang.

Le premier Festival international des programmeurs, organisé en 2017, avait accueilli plus de 2 500 participants, responsables gouvernementaux de niveau ministériel et cadres des 500 meilleures entreprises mondiales, ainsi que des noms reconnus tels que HSBC, Huawei et Baidu. Figurent également parmi les participants de cette année les étudiants du regretté professeur Stephen Hawking, le scientifique français et auteur de l'ouvrage intitulé L'Univers à portée de main, Christophe Galfard, ainsi que des influenceurs en matière d'approche conceptuelle, des universitaires reconnus, des leaders de l'industrie, et des sociétés technologiques de première catégorie parmi lesquelles Infosys.

Le Dr Henry Chen, président du conseil d'administration de Chinasoft International, a commenté : « Bien qu'il s'intitule Festival international des programmeurs, cet événement s'étend bien au-delà de la programmation. Il s'agit d'un événement de coopération économique régionale, d'échange de connaissances, d'innovation pragmatique et de culture des talents ; il couvre tout le spectre de l'univers numérique, et aborde la manière de préparer un avenir défini par les logiciels. »

En soutien au Festival international des programmeurs, le directeur du Bureau d'administration de la Zone de développement des industries de haute technologie de Xi'an, Yang Renhua, conduira une série de programmes à la portée internationale, notamment en menant une délégation en Israël pour lancer l'événement aux côtés du « père de l'entrepreneuriat » et fondateur du Festival de l'innovation de Tel Aviv, plus grande initiative d'innovation entrepreneuriale en Europe et au Moyen-Orient, ainsi que partenaire conjoint du Festival international des programmeurs.

Le Festival international des programmeurs, sous le thème « Le codage du futur », invite les leaders de l'industrie et les élites technologiques du pays et de l'étranger à se rassembler à Xi'an. Ce festival vise la construction de talents, l'investissement de capitaux et l'innovation, au travers d'une variété de forums et compétitions. En tant qu'événement annuel de premier plan dans le calendrier de l'industrie technologique, il offre une plateforme nationale aux programmeurs du monde entier, leur permettant de communiquer, de partager des idées, de s'inspirer et de croître ensemble.

