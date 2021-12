Duas conceituadas empresas de blockchain estão em processo de fusão

SUL DE SÃO FRANCISCO, Califórnia, 6 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Yellow.com, Inc. e a Openware, Inc. anunciaram hoje a finalização do processo de fusão, estabelecendo uma rede global de liquidação para seus clientes. As duas empresas operarão com o novo nome Yellow Group.

Essa marca "guarda-chuva" combinada conta com mais de 120 funcionários em todo o mundo e vários escritórios e espaços de coworking nos Estados Unidos, França, Tailândia, Reino Unido e Ucrânia.