Duas Rodas investe no mercado plant-based e expande portfólio de soluções tecnológicas

SÃO PAULO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- As mudanças de hábitos em busca de saúde e atenção ao meio ambiente ampliam o interesse dos consumidores por alimentos à base de plantas. O que era mais restrito a veganos e vegetarianos, recentemente e, em especial com a pandemia, ganha força entre os flexitarianos, que substituem ocasionalmente a carne animal por produtos plant-based. Nos últimos 5 anos, o lançamento de produtos na categoria de substitutos de carne animal cresceu 55% globalmente (Mintel).

Para atender este movimento, a Duas Rodas, líder brasileira na fabricação de aromas e ingredientes para a indústria de alimentos, investe na expansão da plataforma tecnológica Plant Based Solutions, que permite trazer o sabor, a suculência e a textura da carne animal às proteínas vegetais.

Os novos itens reúnem, na linha RealTaste, aromas e condimentos que conferem sabor similar à carne bovina, com notas de grelhado e carne assada, cebola, alho e pimenta, para aplicação em hambúrguer, almôndega e carne moída, além de condimentos e aromas que trazem sabores similares à carne de frango para empanados e linguiças.

Além de promover o verdadeiro sabor da carne, as soluções da RealTaste potencializam o apelo sensorial pela ação equilibrada na textura e suculência das proteínas vegetais.

O Portfólio Plant Based Solutions é reforçado pela sinergia com soluções da plataforma Taste Full Technologies, com aromas e antioxidantes naturais - moduladores de sabor – que neutralizam off-notes indesejadas provenientes de proteínas de soja e ervilha.

"Promover o sabor e textura de produtos de origem animal para opções vegetais é um grande desafio técnico-sensorial considerando características das plantas, que são diversas às da carne. Unimos tecnologia (como a de bioprocessos), pesquisas e estudos dos especialistas em sabor para desenvolver a Plant Based Solutions, que traz o sabor, a textura e a suculência da carne bovina e frango para diferentes aplicações com proteína vegetal", afirma Rosemeri Francener, Diretora de Negócios Internacionais da Duas Rodas.

Com mais de 10 mil clientes, a empresa oferece 3 mil itens que incluem aromas, extratos naturais, condimentos, produtos de sorvetes e confeitaria. Fundada no Brasil há 95 anos, conta com 7 fábricas na América Latina e com produtos com certificações Kosher, Halal, Produtos Orgânicos e Fair for Life, além de FSSC 22000 e SMETA.

