Duas Rodas lança exclusivo extrato de acerola padronizado em 40% de vitamina C natural na Supply Side West 2022

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Localizada no maior bioma do mundo e referência global em ingredientes de Acerola, a Duas Rodas lança produto exclusivo para a indústria de suplementos alimentícios, na Supply Side West 2022. É o Vitamin-AceTM 40, extrato da fruta padronizado em 40% de Vitamina C natural.

Único no mercado mundial, o Vitamin-AceTM 40 preserva o rico potencial de Vitamina C natural da Acerola, apresentando alta concentração de 40% de ácido ascórbico, para atender à crescente demanda dos consumidores por produtos que possibilitem apoiar sua saúde imunológica. Este princípio ativo apresenta outras funcionalidades cada vez mais valorizadas pela indústria, como ação antioxidante em produtos cárneos e fortalecimento da rede de glúten em panificação.

Além da alta concentração de 40% de ácido ascórbico natural, o ingrediente é carrier free, contemplando o forte apelo por produtos clean label.

Desenvolvido por equipe multidisciplinar de especialistas em sabor, o Extrato de Acerola padronizado em 40% de ácido ascórbico é resultado da combinação estratégica de conhecimento técnico, tecnologias de ponta e know-how de 96 anos da multinacional latino-americana. Pioneira na fabricação de óleos essenciais no Brasil, a empresa possui ampla expertise no desenvolvimento de sabores e ingredientes botânicos e em processos de extração e secagem.

"Idealizado e desenvolvido por nossa equipe multidisciplinar de especialistas a partir da estrutura sólida e tecnológica da Duas Rodas, o extrato de Acerola 40% Vitamina C oferece solução inédita à indústria de suplementos alimentícios", afirma Rosemeri Francener, Diretora de Negócios Internacionais. A executiva reforça que a empresa conta com controle e rastreabilidade completos da cadeia de fornecedores, para assegurar melhor desempenho possível e garantia de fornecimento dos ingredientes ao mercado.

Com certificações Kosher e Halal, o Vitamin-AceTM 40 integra a plataforma Vitamin-AceTM, que engloba o portfólio de soluções em extratos e desidratados de Acerola da Duas Rodas.

Fundada em 1925 e com 10 mil clientes em 40 países, a Duas Rodas oferece 3 mil itens, entre aromas, extratos botânicos, desidratados, condimentos, aditivos, produtos de sorvetes, chocolates e confeitaria. A multinacional possui três unidades no Brasil, outras três no Chile, Colômbia e México e escritórios nos Estados Unidos e na China. A empresa conta com produtos com certificações internacionais Kosher, Halal, Produtos Orgânicos e Fair for Life, além de FSSC 22000 e SMETA.

FONTE Duas Rodas

