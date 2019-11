Dubai Customs ganha Prêmio Platina de Inovação da EFQM

"Ganhar o prêmio da EFQM é um reconhecimento internacional de nossas grandes realizações e do nível avançado que atingimos em inovação alfandegária", afirmou Musabih.

O objetivo do Programa do Prêmio Excelência da EFQM é reconhecer as organizações exemplares em todo o mundo, sejam privadas, públicas ou sem fins lucrativos. O Programa do Prêmio Excelência da EFQM é apoiado por um dos processos de avaliação mais desafiadores.

Musabih disse:

"Com uma organização exemplar, investimos em inovação com o objetivo de desenvolver e modernizar os procedimentos alfandegários, a fim de disponibilizar os melhores serviços e instalações para o comércio internacional. Isso resulta do cumprimento das sábias diretrizes e da visão de Sua Alteza o Xeique Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai".

"Desenvolvemos e modernizamos diversos sistemas e aplicações, incluindo o Mirsal 2, que a Organização Mundial das Aduanas (OMA) considera o melhor sistema alfandegário integrado do mundo. Também fomos bem-sucedidos com nosso Operador Econômico Autorizado e, em 2018, 34% de nossas declarações alfandegárias foram feitas através desse sistema, em comparação com 23% em 2017. Essa percentagem deverá aumentar para 50% até 2020 e mais acordos de reconhecimento mútuo deverão ser assinados imediatamente após os acordos com a Coreia do Sul, Reino da Arábia Saudita e China".

Há uma longa lista de sistemas inovadores e projetos desenvolvidos pela Dubai Customs, incluindo a iniciativa Corredor Virtual (Virtual Corridor), que ajudou a racionalizar a movimentação de bens entre portos e pontos de entrada de Dubai. Isso resultou em redução de custos e em procedimentos alfandegários mais racionalizados. Em 2018, 324.435 transações alfandegárias foram realizadas através do Corredor Virtual.

O diretor da Dubai Customs agradeceu a equipe de trabalhadores por seus notáveis esforços para tornar estratégia em ação e melhorar continuamente seus desempenhos. Ele agradeceu todos os empregados por cumprir e aplicar todos os padrões internacionais em seu trabalho.

