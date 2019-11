Dubai Customs remporte le prix platine de l'innovation de l'EFQM

« Remporter le prix de l'EFQM est une reconnaissance internationale de nos principaux accomplissements et du niveau élevé que nous avons atteint en matière d'innovation dans le domaine douanier », a commenté M. Musabih.

L'objectif du programme de l'EFQM Excellence Award est de reconnaître les entreprises faisant figure de modèles à l'échelle mondiale, qu'elles soient privées, publiques ou sans but lucratif. Le programme de l'EFQM Excellence Award est soutenu par l'un des processus d'évaluation les plus rigoureux.

M. Musabih a déclaré :

« En tant qu'entreprise faisant office de modèle, nous avons investi dans l'innovation pour développer et mettre à niveau les procédures douanières afin d'introduire les meilleurs services et systèmes commerciaux. Ceci satisfait à la vision et aux directives judicieuses de Son Altesse le Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier Ministre et souverain de Dubaï.

« Nous avons développé et mis à niveau de nombreux systèmes et applications, dont Mirsal 2, que l'OMD qualifie de meilleur système douanier intégré au monde. Nous avons également beaucoup progressé avec notre Opérateur économique agréé et, en 2018, 34 % de nos déclarations douanières ont eu lieu via ce système, par rapport à 23 % en 2017. Ce pourcentage devrait augmenter pour atteindre 50 % d'ici 2020, et de nouveaux accords de reconnaissance mutuelle doivent être signés directement suite aux accords avec la Corée du Sud, le Royaume d'Arabie Saoudite et la Chine ».

De nombreux projets et systèmes innovants ont été développés par Dubai Customs, notamment l'initiative Virtual Corridor, qui a aidé a rationaliser la circulation des marchandises entre les ports et les points d'entrée de Dubaï. Ceci a donné lieu à un coût réduit et des procédures douanières plus rationalisées. En 2018, 324 435 transactions douanières ont été effectuées via le Virtual Corridor.

Le directeur de Dubai Customs a remercié l'équipe de travail pour ses efforts remarquables dans la mise en œuvre de sa stratégie et l'amélioration constante de ses performances. Il a également remercié tous les employés pour avoir respecté et appliqué les normes internationales dans leur travail.

