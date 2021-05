Dubaï inaugure le projet Green Hydrogen, le premier du genre dans la région MENA

« Grâce à ce projet pilote, DEWA a pour but de démontrer la production d'hydrogène vert à partir de l'énergie solaire, son stockage et la ré-électrification. Il s'agit d'un système qui permet de tamponner la production d'énergie renouvelable, tant pour les demandes d'intervention rapides que pour le stockage à long terme. L'usine a été construite pour répondre à de futures demandes et accueillir des plateformes d'essai pour différentes utilisations de l'hydrogène, y compris les utilisations potentielles dans les domaines de la mobilité et de l'industrie. DEWA a déjà exploré et développé un projet pilote de mobilité verte utilisant l'hydrogène et pouvant être exécuté dans un avenir proche, en plus d'un certain nombre d'études, de stratégies commerciales et d'une feuille de route potentielle pour l'utilisation de l'hydrogène », a déclaré Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, médecin et PDG de DEWA.

« L'Expo 2020 félicite toutes les personnes impliquées, et pense que ce projet innovant inspirera de nombreuses autres solutions créatives qui s'attaquent à certains des plus grands défis auxquels notre planète est confrontée. Dans moins de cinq mois, nous célébrerons ces collaborations révolutionnaires, en montrant l'engagement des EAU envers les objectifs de développement durable et en créant un héritage significatif qui aura un impact positif au-delà du site et des six mois de l'Expo », a déclaré Son Excellence Reem bint Ibrahim Al Hashemy, ministre d'État à la coopération internationale et directrice générale de l'Expo 2020 de Dubaï.

« Ce projet historique sur l'hydrogène vert souligne l'importance du partenariat pour promouvoir de nouvelles solutions innovantes en matière d'énergie propre et lutter contre la menace existentielle que représente le changement climatique mondial. En tant que premier site à l'échelle industrielle capable de produire de l'hydrogène vert au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il s'agit d'une étape importante de la transformation énergétique », a déclaré le Dr Christian Bruch, président et directeur général de Siemens Energy.

