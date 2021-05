Dubai lança o projeto Green Hydrogen, inédito no Oriente Médio e Norte da África (MENA)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 21 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai e presidente do Comitê Superior da Dubai Expo 2020, lançou o projeto Green Hydrogen no Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park em Dubai, marcando uma nova conquista para o Emirado como líder em energia renovável. O projeto, implementado em colaboração com a Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), a Dubai Expo 2020 e a Siemens Energy, é a primeira instalação de produção de hidrogênio verde impulsionada por energia solar no Oriente Médio e Norte da África.