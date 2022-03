Dubber kündigt Cloud PCI Compliance-Lösung für Amazon Connect an - Dubber PCI Comply

Dubber PCI Comply für Amazon Connect ist ab heute weltweit auf dem AWS Marketplace und bei ausgewählten globalen Dubber Service Providern und Contact Centre Solution Partnern erhältlich

Bereitstellung in Verbindung mit den Vorteilen von Amazon Connect, mit schneller Integration über API in die Dubber Cloud-Plattform

Agenten und Kunden bleiben während des gesamten Zahlungsvorgangs miteinander in Kontakt, ohne dass sie sich gegenseitig ihre Kreditkarteninformationen preisgeben

BARCELONA, Spanien und MELBOURNE, Australien, 2. März 2022 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress -- Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Unified Call Recording & Conversational Intelligence, hat heute Dubber PCI Comply für Amazon Connect vorgestellt. Dubber PCI Comply bietet jedem Unternehmen, das Kreditkarteninformationen verarbeiten möchte, eine kostengünstige und einfach zu implementierende Cloud-native Lösung, um eine effiziente PCI DSS-Compliance für jede Kommunikationsform auf Amazon Connect zu erreichen, einschließlich Contact Center, Sprache, IVR und Chat.

James Slaney: COO, Dubber: „Das Ziel von Dubber ist es, Produkte anzubieten, die sich auf die Geschwindigkeit der Bereitstellung und die Skalierung der Cloud konzentrieren. Mit der Veröffentlichung von ‚Dubber PCI Comply for Amazon Connect' haben wir uns auf die wichtigsten Aspekte und Vorteile von Amazon Connect für Service Provider, Unternehmen und Contact Center konzentriert. Wie Amazon Connect stützt sich auch Dubber PCI Comply für Amazon Connect auf unsere innovative und einfache API-Integration, die es ermöglicht, PCI-Compliance umgehend in einer Organisation umzusetzen."

„Service Provider, Amazon und Anbieter von Contact Center-Lösungen können jetzt weltweit hoch differenzierte PCI-konforme Zahlungslösungen anbieten. Gestützt auf die bewährte Cloud-Technologie, den Support und die Zuverlässigkeit von Dubber, lässt sich Dubber PCI Comply skalieren, um die Anforderungen der kleinsten oder größten Callcenter-Umgebungen zu erfüllen."

„Mit fortlaufenden Innovationen wie Dubber PCI Comply für Amazon Connect und Notes by Dubber sind wir weiterhin innovativ und bieten unseren Partnern - von Dienstleistern über Anbieter von Kontakt- Center-Lösungen bis hin zu Amazon selbst - immer mehr Möglichkeiten, sich zu differenzieren, ihre Umsatzerlöse zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen. Parallel dazu setzt Dubber die Innovation in PCI Comply fort, indem wir die unterstützten Plattformen, die von unseren Service Provider-Partnern genutzt werden und eine ähnliche Größenordnung und Integrationsfähigkeit wie Amazon Connect haben, erweitern."

Dubber PCI Comply für Amazon Connect maskiert die Contact Center-Umgebung während der Transaktionen, einschließlich der Agenten, so dass die Verpflichtungen und Anforderungen des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) erfüllt werden können. Dubber PCI Comply wird vollständig mittels Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt und kann von jeder Organisation weltweit verwendet werden und mit allen Zahlungsanbietern integriert werden.

Slaney hat hinzugefügt: „Die PCI DSS-Konformität ist nicht allein durch den Einsatz von Amazon Connect erfüllt. Es ist der Moment, in dem Dubber PCI Comply eingesetzt wird. Sobald Sie mit der Verarbeitung von Kreditkartentransaktionen beginnen, benötigen Sie PCI Comply. Dubber PCI Comply eliminiert die Notwendigkeit oder die Möglichkeit, dass Agenten Kreditkartendaten sehen oder eingeben. Wir glauben, dass unser innovativer Ansatz wie über Amazon Connect der beste und sicherste Weg ist, um die PCI-Konformität zu gewährleisten.

„Zu viele Unternehmen verlassen sich auf Pausen- und Wiederaufnahme-Technologien, um zu verhindern, dass Kartenzahlungsdaten gespeichert werden. Allerdings erfüllt diese Technologien nicht die Anforderungen des PCI DSS und bergen erhebliche Risiken. Dubber PCI Comply verhindert die Übertragung und Speicherung von Kartendaten für Amazon Connect-Kunden und eliminiert damit das PCI DSS-Risiko und die Belastung durch die Speicherung sensibler Kundenzahlungsdaten, während gleichzeitig eine erstklassige Kundenerfahrung ermöglicht wird."

Amazon Connect unterstützt mehr als 10 Millionen Kontact-Center-Interaktionen pro Tag und ist einer der am schnellsten wachsenden Services von AWS.

Wie Dubber PCI Comply funktioniert:

Dubber PCI Comply für Amazon Connect für den Endkunden ermöglicht zertifizierte Sicherheit und PCI-DSS-konforme Zahlungen über Sprachanrufe, Chats und cloudbasierte Kommunikationsplattformen.

Der Kunde möchte mit einer Kredit- oder Debitkarte bezahlen und wird vom Agenten aufgefordert, die Daten seiner Zahlungskarte mit Hilfe von so genannten DTMF-Codes über die Telefontastatur einzugeben. Wenn der Kunde seine Telefontastatur nicht benutzen kann, kann die Lösung die Zahlungsinformationen mit Hilfe von Spracherkennungstechnologie erfassen und gleichzeitig die PCI-Konformität einhalten.

möchte mit einer Kredit- oder Debitkarte bezahlen und wird vom Agenten aufgefordert, die Daten seiner Zahlungskarte mit Hilfe von so genannten DTMF-Codes über die Telefontastatur einzugeben. seine Telefontastatur nicht benutzen kann, kann die Lösung die Zahlungsinformationen mit Hilfe von Spracherkennungstechnologie erfassen und gleichzeitig die PCI-Konformität einhalten. Der Agent bleibt mit den Kunden und dem Gespräch beschäftigt und konzentriert sich auf ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis. Wenn der Kunde seine Kartendaten eingibt, sieht der Agent Sternchen in Echtzeit auf der Benutzeroberfläche.

bleibt mit den Kunden und dem Gespräch beschäftigt und konzentriert sich auf ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis. seine Kartendaten eingibt, sieht der Agent Sternchen in Echtzeit auf der Benutzeroberfläche. Die Karteninformationen werden innerhalb der Dubber PCI Comply-Lösung erfasst, bevor sie an den Payment Service Provider (PSP) weitergegeben werden. Der Agent wird benachrichtigt, sobald die Zahlung genehmigt oder abgelehnt wurde.

wird benachrichtigt, sobald die Zahlung genehmigt oder abgelehnt wurde. Da es keine zu schützenden Zahlungskartendaten mehr gibt, entfallen die Verpflichtungen des Unternehmens zur Einhaltung des PCI DSS, das Risiko wird reduziert und die Geschäftsabläufe werden nicht gestört.

Dubber PCI Comply funktioniert mit Sprache, IVR und Chat

Erhältlich auf dem AWS Marketplace zu Preisen ab £8,95 pro Benutzer/Monat für PCI Comply für Connect und £11,49 pro Benutzer/Monat für PCI Comply für Connect Plus.

Informationen zu Dubber:

Dubber nutzt das Potenzial von Sprachdaten aus allen Anrufen oder Gesprächen. Dubber ist der weltweit am besten skalierbare Anrufaufzeichnungssoftware und die Voice Intelligence Cloud, die von mehreren weltweit führenden Telekommunikationsanbietern in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum als zentrale Netzwerkinfrastruktur eingesetzt wird. Dubber ermöglicht es Dienstanbietern, Gesprächsaufzeichnungen aus praktisch jeder Quelle anzubieten und sie in KI-angereicherte Erkenntnisse für Compliance-, Umsatz, Kunden- und Mitarbeiterinformationen umzuwandeln. Dubber ist ein bahnbrechender Innovator in der milliardenschweren Branche für Anrufaufzeichnung. Mit dem Software-as-a-Service-Angebot entfällt der Bedarf an lokaler Hardware, Anwendungen oder kostspieliger und begrenzter Speicherkapazität.

