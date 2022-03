Dubber va augmenter les revenus des fournisseurs de services avec Notes by Dubber™

Présentation de Notes by Dubber pour les fournisseurs de services au Mobile World Congress

Des innovations pour enrichir la prise de notes sur les appareils pliables Samsung

BARCELONE, Espagne et MELBOURNE, Australie, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress -- Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber) a dévoilé aujourd'hui Notes by Dubber pour les fournisseurs de services.

Notes by Dubber s'intègre aisément aux réseaux mobiles et de communication exploités par les fournisseurs de services, ainsi qu'aux services de communications unifiées tels que Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et Cisco Webex. Notes by Dubber débloque un marché de productivité d'un milliard de dollars pour les fournisseurs de services.

Notes by Dubber est une application disponible pour les Dubber Foundation Partners dans le monde entier qui peut offrir des avantages significatifs en matière de productivité à une grande partie des entreprises clientes sur les réseaux des fournisseurs de services. La possibilité d'ajouter une version intégrée de Notes by Dubber dans leurs services crée des opportunités immédiates de revenus, de différenciation et de fidélisation de la clientèle. Les clients peuvent effectuer une mise à niveau en un clic pour accéder à une fonctionnalité précieuse qui assiste passivement les utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle (IA) pour prendre et partager des notes et suivre des actions, créant ainsi une source de revenus récurrents très attrayante et stable.

Dubber a également dévoilé une démonstration révolutionnaire mettant en évidence la puissance de la plateforme Dubber avec Notes by Dubber, qui peut prendre activement des notes pour les appels mobiles d'un utilisateur et utiliser les fonctionnalités spécifiques aux appareils Samsung pour améliorer l'expérience utilisateur, favorisant la productivité.

« Depuis l'acquisition de Notiv , nous avons travaillé dur pour enrichir les fonctionnalités et faire de Notes by Dubber une offre de qualité au sein de tout réseau de fournisseur de services, » a déclaré James Slaney, Directeur des opérations, Dubber. « L'évolutivité de la plateforme centrale d'enregistrement et d'IA de Dubber nous permet de fournir Notes by Dubber instantanément à des millions d'appareils à un prix très attractif pour les fournisseurs de services, puis, grâce à notre modèle Foundation Partner, de transformer ce qui représente un coût marginal en une puissante source de revenu ».

« Contrairement à d'autres offres de type freemium qui imposent des limites aux clients, notre version embarquée de Notes by Dubber apportera une plus-value immédiate aux utilisateurs et une différenciation instantanée et une fidélisation de la clientèle pour les fournisseurs de services. Cela conduira à de nouvelles sources de revenus qui amélioreront considérablement l'offre d'un fournisseur de services auprès des clients et, à terme, augmenteront considérablement l'ARPU », a ajouté M. Slaney.

Notes by Dubber est une solution numérique collaborative permettant d'organiser des réunions et des appels, et de prendre des notes. Cette offre SaaS de nouvelle génération permet de collecter les conversations sur les plates-formes mobiles et de communications unifiées, de générer automatiquement des notes, des thèmes, des résumés et des actions à entreprendre, et de fournir une plate-forme collaborative avant, pendant et après les réunions et les appels.

Principales caractéristiques de Notes by Dubber pour les fournisseurs de services :

Natif au réseau : aucun matériel ou services complexes requis pour le déploiement

aucun matériel ou services complexes requis pour le déploiement Évolutivité infinie : prestation basée sur le cloud comme tout autre service de fournisseur de services

prestation basée sur le cloud comme tout autre service de fournisseur de services Intégrable : avec services de facturation et d'approvisionnement pour faciliter le déploiement

avec services de facturation et d'approvisionnement pour faciliter le déploiement Fiabilité et assistance de niveau fournisseur de services : conçu spécialement pour les fournisseurs de services

conçu spécialement pour les fournisseurs de services Intégré : élimination du coût et de la complexité des services, du matériel et de l'infrastructure cloud additionnels. L'API Dubber permet des connexions faciles pour des solutions d'enregistrement d'appels et de conversations complètes et des applications tierces

élimination du coût et de la complexité des services, du matériel et de l'infrastructure cloud additionnels. L'API Dubber permet des connexions faciles pour des solutions d'enregistrement d'appels et de conversations complètes et des applications tierces Unifié : prise en charge de plus de points finaux que n'importe quel autre produit, ce qui permet d'intégrer les enregistrements vocaux et les données, et de créer des offres de services plus riches

Pour en savoir plus sur Notes by Dubber, cliquez ici.

À propos de Notes by Dubber :

Notes by Dubber (anciennement Notiv by Dubber) transforme tout appel, interaction et réunion en actions intelligentes, convertit les tâches en flux de travail automatisés, fournit des résumés perspicaces et permet une collaboration significative avec des modèles pré-construits. Dubber Notes est une plate-forme de productivité et d'intelligence de nouvelle génération, fondée sur le traitement des signaux numériques, la conversion de la parole en texte, le traitement du langage naturel (NLP) et d'autres technologies alimentées par l'intelligence artificielle, qui vous permet de travailler plus intelligemment et d'obtenir des résultats. Dubber Notes fait partie de la suite Dubber de produits SaaS infiniment évolutifs qui libèrent la puissance de l'IA vocale dans toutes les conversations d'affaires, intégrés aux principaux réseaux de fournisseurs de services au monde.

À propos de Dubber :

Dubber exploite le potentiel des données vocales de tout appel ou conversation. Dubber est le service d'enregistrement d'appels unifiés et le cloud d'intelligence vocale le plus évolutif au monde, adopté comme infrastructure de réseau de base par plusieurs grands opérateurs de télécommunications mondiaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Dubber permet aux fournisseurs de services d'offrir des enregistrements conversationnels à partir de pratiquement n'importe quelle source - en les transformant en informations enrichies par l'IA pour la conformité, les revenus, les clients et les personnes. Dubber est un innovateur révolutionnaire dans le secteur de l'enregistrement des appels, qui représente plusieurs milliards de dollars. Son offre Software as a Service supprime le besoin de matériel sur site, d'applications ou de stockage coûteux et limité.

