Duck Duck Books, editorial de propiedad de minorías y de mujeres, lanza la línea sostenible Eco Goods

SEATTLE, 27 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Duck Duck Books, una editorial certificada de libros infantiles de propiedad de minorías y mujeres, anuncia el lanzamiento de Duck Duck Eco Goods, su nueva línea de accesorios sostenibles y convertibles.

Duck Duck Eco Goods ofrece el Duck Duck GiftSwaddle, un paño para envolver multiuso, reutilizable y lavable inspirado en la tradicional furoshiki japonesa, y la Duck Duck Backpack, una mochila para niños pequeños reutilizable y lavable que se convierte en lonchera que crece con su hijo. El producto más reciente, Duck Duck Backpack, está hecho con SUPERNATURAL PAPER™ de Out of the Woods, creadores de bolsas veganas resistentes y respetuosas con el medioambiente fabricadas con materiales de origen ético y responsable.

"La sostenibilidad es gran parte de lo que somos y lo que hacemos", señaló Serena Y. Li, fundadora de Duck Duck Books. "Nuestra visión es un mundo en el que más familias toman decisiones que cuidan el medioambiente y mantienen estilos de vida respetuosos con el medioambiente". Serena Y. Li, madre asiáticoestadounidense de un niño pequeño, quedó desconcertada por la cantidad de desechos generados por el consumismo infantil y quiso aprovechar su marca para ayudar a reducirlos. Ideó el diseño de la mochila convertible e inició una colaboración exclusiva con Out of the Woods.

"Colaborar con Serena Li y Duck Duck Books en el desarrollo de una mochila que sintetiza lo mejor en función, encanto y, por supuesto, sostenibilidad para nuestro cliente más preciado ha sido una experiencia maravillosa. Compartimos la misma filosofía que Duck Duck Books en la creación de productos que fomenten la toma de decisiones conscientes, lo que finalmente genera un mayor impacto colectivo", comentó Pierre Barlier, director ejecutivo de Out of the Woods.

No es la primera vez que el equipo de Duck Duck Books innova un producto existente en pos de la calidad y la sostenibilidad. La línea de libros multilingües para niños de 0 a 5 años de edad de Duck Duck Books, que se centran en temas sociales y emocionales con valores multiculturales, se imprimen además con tinta de origen vegetal en papel obtenido de forma responsable.

"El cambio no tiene por qué ser drástico. El cambio no es todo o nada. Si todos nosotros damos pasos pequeños y firmes para contribuir a un mundo más sostenible, podemos dejar el planeta mejor de lo que lo encontramos para nuestra próxima generación", comentó Li.

Puede sumarse a su misión apoyando a Duck Duck Books y Duck Duck Eco Goods en www.duckduckbooks.com

