Duck Duck Books推出环保系列

西雅图2022年7月26日 /美通社/ -- 获认证的少数族裔和女性所有权儿童图书出版商Duck Duck Books宣布推出新的可持续、可转换配件系列Duck Duck Eco Goods。

Duck Duck Eco Goods推出的Duck Duck GiftSwaddle是一种多用途、可重复使用、可洗涤的包裹布,灵感来自日本传统的风吕敷,此外还有Duck Duck Backpack,这是一种可重复使用、可洗涤的幼儿背包式午餐盒,可随着孩子的成长进行调整。最新产品Duck Duck Backpack采用Out of the Woods公司出品的SUPERNATURAL PAPER™制成。该公司以通过负责任且符合道德原则的方式所采购的材料制作环保耐用的纯素包袋。

Duck Duck Books创始人Serena Y. Li表示:"可持续发展在我们的属性及我们所做工作中是一个重要组成部分。我们的愿景是让世界上有更多家庭做出注重生态的决策并践行环保生活方式。" 身为亚裔美国母亲的Serena Y. Li有一个处于幼童年龄段的孩子,她对儿童消费产生的大量浪费感到困惑,并希望利用自己的品牌来帮助减少浪费。她设计了这款可转换式背包,并启动了与Out of the Woods的独家合作。

Out of the Woods首席执行官Pierre Barlier表示:"我们与Serena Li和Duck Duck Books合作,为最受重视的客户开发一款集功能、美观、当然还有可持续性为一体的双肩包,这是一段愉快的经历。我们在与Duck Duck Books有着相同的理念:创建产品以鼓励每个人有意识地做出有意识的选择,最终产生更大的集体影响。"

这并不是Duck Duck Books团队第一次为了质量和可持续性而对现有产品进行创新。Duck Duck Books为0-5岁儿童编写的多语种儿童纸板书专注于多元文化价值观的社会情感主题,采用植物油墨和负责任来源纸张印制。

"变革不一定是激烈的, 并非是要么全部改变,要么一点不变。如果大家都采取小而坚实的举措,为一个更具可持续性的世界做出贡献,我们就可以为下一代留下比我们这个时代更加美好的地球。"Li表示。

您可以通过以下网站支持Duck Duck Books和Duck Duck Eco Goods,和他们共同完成使命:www.duckduckbooks.com

