Dulcolax® vence Effie Awards na categoria Campanhas Especiais e Influenciadores

A campanha reconhecida e contemplada da Sanofi CHC é o " Sucesso no Banheiro com o Sr. Barroso" , criada e executada pela MRM Brasil, lançada no primeiro semestre deste ano, em que Sr. Barroso, o personagem divertido, chega para quebrar o tabu e auxiliar no combate à prisão de ventre com dicas e discussões sobre o assunto de forma leve para o público. A ação também contou com a participação de influenciadores digitais nas redes sociais, como o canal Diva Depressão.

"Ter um medicamento nosso no pódio do Effie Awards comprova que é possível pensar fora da caixa e trazer inovação na comunicação mesmo na indústria farmacêutica, que possui alguns regulamentos mais rigorosos que as outras indústrias. O sucesso deste case ressalta a importância de conhecer o mercado e seu consumidor, colocando-os no centro da estratégia. Estamos muito orgulhosos com a premiação, pois foi o primeiro Effie da Sanofi Brasil e um dos primeiros Effies da categoria farma", destaca Joaquin Ortega, Diretor de Marketing Sanofi Consumer Healthcare (CHC).

"Estamos muito felizes com essa premiação. Esta foi uma campanha que nos deu muito prazer em criar e na qual conseguimos unir informação e descontração para falar de um assunto que ainda é um tabu", disse Fábio Souza, CEO da MRM Brasil.

A campanha da MRM contou com o auxílio da Mynd para a contratação e gerenciamento dos influenciadores que fizeram parte da ação.

Sobre Dulcolax

DULCOLAX® (bisacodil).

Indicação: casos de constipação intestinal, no preparo para procedimentos diagnósticos, no pré e pós-operatório e em condições que exigem uma evacuação facilitada. MS 1.0367.0022. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Sanofi

A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

Sobre Sanofi CHC

Consumer Healthcare é uma divisão da Sanofi que conta com quatro pilares: Digestivo (marcas como Enterogermina e Dulcolax), Dor (Novalgina e Dorflex), Nutrição (Mobility, Pharmaton, Vitawin, Targifor+C) e Alergia (Allegra), sempre prezando pelo autocuidado e bem-estar de seus consumidores; proporcionando uma vida mais plena e saudável para as pessoas.

Sobre a MRM Brasil

A MRM é uma agência do McCann Worldgroup, unidade do Grupo Interpublic (IPG), que atua nos pilares de estratégia, dados, tecnologia e criatividade sob a liderança de Fábio Souza (CEO). Com origem na inteligência de dados e no digital, hoje a MRM Brasil atua a partir do modelo híbrido de agência e consultoria de transformação digital. A agência ajuda a fortalecer o relacionamento entre negócios e pessoas criando campanhas integradas de publicidade, marketing digital, comunicação dirigida, programas de fidelidade e soluções de Commerce. Está posicionada desde 2017 como Global Digital Agency Leader pelo Gartner e como Best Workplace for Innovators na lista de 2020 e 2021 da Fast Company. Com centros de excelência em tecnologia espalhados em todo o mundo e parceria com as principais plataformas de Martech (Salesforce, Adobe e Google), tem entre seus clientes no Brasil empresas como General Motors, Mastercard, Sanofi, Bayer, Samsung, Latam Airlines, Unilever, Merck, entre outros.

