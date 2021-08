DungeonSwap : le premier jeu de RPG basé sur la Binance Smart Chain est lancé aujourd'hui pour offrir aux joueurs un plaisir ultime grâce au principe du « play-to-earn »

DungeonSwap se consacre à la construction d'écosystèmes décentralisés durables, centrés sur l'utilisateur et divertissants. Le jeu est fondé sur la conviction que la gamification ne doit pas être un simple gadget. Motivé par la création de jeux qui, par-dessus tout, sont amusants et faciles à utiliser, DungeonSwap souligne l'importance de générer de la valeur par le plaisir pour attirer les joueurs au-delà du secteur des traders crypto purs et durs. En tant que premier jeu de style RPG sur la Binance Smart Chain, DungeonSwap est une plate-forme autonome et innovante qui offre une expérience de jeu et des interfaces de premier ordre permettant aux joueurs de s'amuser tout en produisant des bénéfices.

Les joueurs peuvent rejoindre le jeu « The Dungeon » en achetant des jetons DND sur leur site web. Au fur et à mesure que les joueurs avancent dans le donjon, ils peuvent gagner plus de récompenses DND et d'équipements de combat en termes de NFT au cours du voyage.

Le jeu offre des récompenses sous forme de jetons DND et de NFT, qui sont de nature financière. Les NFT que les joueurs reçoivent, en plus d'être une collection d'art, serviront d'utilitaires (par exemple, arme/bouclier/magie) qui aideront les performances des joueurs de DungeonSwap. La source de financement de la récompense financière du jeu DND proviendra des droits d'entrée des autres joueurs dans le jeu et aussi du développeur, alors que la récompense NFT sera créée et envoyée aux joueurs gratuitement.

Inscrivez-vous sur DungeonSwap dès maintenant et découvrez une toute nouvelle génération de jeux.

À propos de DungeonSwap

DungeonSwap, le premier jeu Defi-RPG sur la Binance Smart Chain. Les utilisateurs peuvent miser, gagner des jetons DND et se préparer pour leurs aventures dans les donjons. Proposant une ferme de rendement Defi entièrement fonctionnelle et un pool de jalonnement prêt à être utilisé par les utilisateurs pour gagner des jetons DND, DungeonSwap développe une expérience de jeu en ligne de type RPG sur table.

