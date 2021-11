Dupla de DJs NERVO e Heineken® decolam em um balão de ar quente para uma apresentação única em comemoração ao retorno da F1® para o Brasil

Para dar início ao fim de semana da corrida, a dupla de DJs australianas e irmãs NERVO se uniram ao compatriota australiano, aficionado por música e piloto da McLaren Daniel Ricciardo em um evento de lançamento em Interlagos, junto com a lenda brasileira da Fórmula 1® Felipe Massa, além de David Coulthard e Sir Jackie Stewart. O evento contou ainda com um set exclusivo dos DJs brasileiros Cat Dealers, um dos maiores nomes da cena eletrônica internacional.

No domingo, a dupla NERVO subirá aos céus sobrevoando a pista para oferecer aos fãs presentes em Interlagos uma apresentação exclusiva antes da corrida, proporcionando o cenário perfeito para que eles possam curtir seus maiores sucessos de forma responsável e mantendo o distanciamento social.

Os fãs em casa poderão assistir à transmissão da apresentação da dupla, bem como ao set do Cat Dealers, na segunda-feira.

Antecipando sua apresentação no balão de ar quente, a NERVO comentou: "Já fizemos apresentações em locais bem peculiares ao redor do mundo, mas acredito que nenhum se compara a tocar em um balão de ar quente sobre a pista de corrida aqui em São Paulo, então, mal podemos esperar! Adoramos encontrar nosso compatriota australiano e amante da música Daniel Ricciardo hoje e esperamos que todos curtam o show."

O piloto da McLaren Daniel Ricciardo comentou: "Que maneira fantástica de começar o fim de semana da corrida - combinando minhas duas paixões - a F1® e a música! A McLaren e o Brasil sempre tiveram uma conexão especial, particularmente nesta pista, então, é ótimo fazer algo especial aqui. Contar com DJs de minha terra natal torna isso tudo ainda mais especial!"

Sobre a apresentação, os Cat Dealers comentaram: "No Brasil, somos apaixonados pelaF1 e esta corrida em Interlagos representa muito a cultura brasileira. Trata-se de um dos maiores e mais icônicos eventos do Brasil, então, estamos honrados por termos sido convidados pela Heineken para nos apresentar neste cenário exclusivo."

Os fãs poderão assistir à transmissão pelo serviço de streaming de EDM da Beatport, pelo canal oficial da F1® no Facebook, bem como pelos canais da NERVO no Facebook e do Cat Dealers no YouTube e no Facebook, na segunda-feira.

