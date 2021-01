Dupla Surpreendente - AORUS Se Une ao Astro do Futebol Sergio Agüero no Esports

O amor de Agüero por jogos não termina aí, pois ele dá mais um passo adiante e estende sua paixão para do campo para o esports. Dedicando tempo e esforço significativos ao setor de esports, o astro do futebol global recentemente fundou uma franquia de propriedade integral chamada KRU Esports. A equipe planeja participar de torneios e ligas de destaque no FIFA 21, Valorant, Rocket League e CS:GO no futuro próximo.

Durante uma entrevista, Agüero mencionou que, na maior parte de sua vida, ele jogou futebol, um esporte que ele gostava muito. Ele espera que seus fãs também possam se dedicar ao que adoram. Essa é a razão principal pela qual ele fundou a KRU Esports: ajudar aqueles que são tão apaixonados por esports como ele a realizar seus sonhos nos esports.

Para competir no mais alto nível de jogos de demanda tecnológica, a equipe precisa da melhor tecnologia e hardware para alimentar os gamers. Agüero aprendeu sobre a AORUS, a marca gamer de alto nível da GIGABYTE, que oferece alguns dos hardwares de PC mais avançados com desempenho impecável. Por meio de interesses comuns, as duas partes entraram em contato e se deram bem desde o início.

Com ambos os lados compartilhando os mesmos valores e paixão por esports, uma nova dupla dinâmica foi rapidamente formada. Em parceria com a AORUS, a KRU Esports e Agüero estão ansiosos para construir uma potência de e-sports que dominará as regiões da América Latina e da Europa.

Agora, como dono da equipe, Agüero também une forças com a AORUS em todos os sentidos. Seja o PC de batalha em casa, ou no Notebook Gamer que ele carrega ao viajar, todos são alimentados pelo hardware de última geração da AORUS.

