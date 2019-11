Durante esta temporada navideña, ahorre hasta 20% en los hoteles y resorts que IHG® tiene alrededor del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ --

¿Qué?:

IHG® (InterContinental Hotels Group) anuncia su Ciber Venta que le ofrece la oportunidad de ahorrar hasta el 20%, con la tarifa más flexible en hoteles participantes durante esta temporada (aplica para reservaciones desde el 11 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2019).

Si usted es socio de IHG® Rewards Club ahorrará un 5% adicional y 10% durante el periodo de Black Friday y Cyber Monday comenzando el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2019.

¿Dónde?:

Los huéspedes de todo el mundo tendrán la oportunidad de ahorrar hasta 20% en reservaciones realizando en los miles de hoteles que tiene IHG® alrededor del mundo.

¿Cuándo?:

La promoción de Ciber Venta comienza a partir del lunes 11 de noviembre hasta el 17 de diciembre y es válida para reservaciones en todo el mundo. Si es socio de IHG® Rewards Club puede comenzar a aprovechar esta oportunidad y ganar puntos extra desde ahora en reservaciones realizadas del 14 de noviembre hasta el 31 de mayo de 2020.

¿Cómo?:

Automáticamente, recibirá el descuento realizando sus reservaciones desde ihg.com/ihgcybersale_es.

Términos y condiciones

La promoción de Cyber Venta es válida solo para reservas realizadas desde el 11 de noviembre de 2019 hasta el 17 de diciembre de 2019 utilizando las tarifas de "Cyber Sale" y "Cyber Sale - Tarifa de socios de IHG® Rewards Club". Todas las reservas deben usarse antes del 31 de mayo de 2020 en los hoteles y resorts IHG® participantes. El descuento es de hasta del 20% de la mejor tarifa flexible con un descuento adicional del 5% para los socios del IHG® Rewards Club. La reserva requiere un prepago completo no reembolsable para toda la estadía al momento de la reserva. Los requisitos de compra anticipada y el descuento varían según el hotel. Se aplican fechas restringidas y las habitaciones están sujetas a disponibilidad. Ciertos tipos de habitaciones pueden quedar excluidos de la promoción. La política del hotel varía con respecto a la duración mínima de estadía requerida y el número de huéspedes permitidos por habitación. No aplica con otras promociones de tarifas con descuento. No aplicable a reservas de grupo. Se aplica un cargo específico por salida anticipada del hotel. Los hoteles Venetian® Resort Las Vegas e IHG® Army están excluidos de la promoción.

Sobre IHG® Rewards Club

Con más de 100 millones de socios inscritos en todo el mundo, IHG® Rewards Club es el primer y más grande programa de fidelización de huéspedes en la industria hotelera. Nombrado Mejor Programa de Recompensas de Hoteles en el Mundo por 14º año consecutivo según lo votado por los lectores de la revista Global Traveler, IHG® Rewards Club ofrece beneficios codiciados y es fácil de usar. Los socios califican para su tarifa de IHG® Rewards Club, una tarifa exclusiva que se ofrece cuando reservan directamente. Además de funciones flexibles como No Blackout Dates para Reward Nights, Points & Cash e Internet gratis con IHG® Connect, los socios del IHG® Rewards Club tienen cientos de opciones para canjear puntos, que incluyen: Reward Nights, Flights Anywhere ™, Cars Anywhere, descargas digitales, artículos de marca y tarjetas de regalo para minoristas. La inscripción en IHG® Rewards Club es gratuita. Los huéspedes pueden registrarse visitando www.ihg.com/rewardsclub, marcando al teléfono 0 800 444 9954 para Argentina, 01 800 952 0052 para Colombia, 0 800 052 1100 Costa Rica y 800 702 1954 para México o descargando la aplicación IHG® o preguntando en la recepción de cualquier hotel de IHG® en todo el mundo.

Acerca de IHG®:

IHG® (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG,NYSE:IHG (ADRs)] es una organización global con una amplia cartera de marcas hoteleras incluyendo Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™,y Candlewood Suites®.

IHG® franquicia, arrenda, administra o es propietario de más de 5,800 hoteles y cerca de 865,000 habitaciones en cerca de 100 países, con casi 1,900 hoteles en su cartera de desarrollo. IHG® también maneja IHG® Rewards Club, nuestro programa de lealtad que cuenta con más de 100 millones de socios inscritos.

InterContinental Hotels Group PLC es la accionista mayoritaria del grupo y está constituida en Gran Bretaña y registrada en Inglaterra y en el país de Gales. Más de 400,000 personas trabajan a lo largo de los hoteles y oficinas corporativas de IHG® en todo el mundo.

Visite www.ihg.com para información y reservaciones y www.ihgrewardsclub.com para saber más de IHG® Rewards Club .Para nuestra últimas noticias, visite: www.ihgplc.com/media y síguenos en las redes sociales en: https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate y www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group.

FUENTE IHG® (InterContinental Hotels Group)

Related Links

https://www.ihg.com/hotels/us/es/reservation



SOURCE IHG® (InterContinental Hotels Group)