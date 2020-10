Durante la pandemia, las aseguradoras pueden absorber las demandas de vida y salud de los clientes, pero no las pérdidas de los negocios por las medidas de confinamiento

- La nueva investigación realizada por la Geneva Association ha descubierto que los riesgos de la salud y de la vida para las pandemias similares a la COVID-19 no se pueden asegurar: normalmente son no sistémicas y modelables.

- Las aseguradoras de propiedad y víctimas (P&C), por otro lado, podrían haber recopilado primas de políticas de interrupción de negocios durante 150 años para alcanzar unas pérdidas de rendimiento mundial previstas en 2020 relacionadas con la COVID-19.

- Las aseguradoras han de desarrollar un papel importante en la protección de los negocios y en el apoyo a las economías, pero debe ser por medio de la participación en las iniciativas lideraras por el gobierno. Está previsto un informe de la Geneva Association sobre soluciones a los riesgos de la pandemia para finales de 2020.

ZURICH, 26 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- En mitad del debate público agitado sobre cómo hacer frente a las profundas implicaciones financieras de la COVID-19, la Geneva Association, en colaboración con la University of St. Gallen, ha emitido un nuevo estudio basado en las evidencias acerca de las capacidades del riesgo de las aseguradoras relacionadas con la pandemia, titulado An Investigation into the Insurability of Pandemic Risk.

Entre los principales descubrimientos del informe están los riesgos de salud y de vida para una pandemia que se asemejan a la COVID-19 y que no suponen retos de aseguración fundamentales. A pesar de ello, las aseguradoras P&C ya están cerca de la capacidad necesaria para alcanzar unas pérdidas de rendimiento mundial previstas de más de 4 billones de dólares para el año 2020. En comparación, han recolectado 1,6 billones de dólares estadounidenses en primas anuales, con solo 30.000 millones de dólares estadounidenses para las políticas de interrupción de negocios.

Jad Ariss, director administrativo de la Geneva Association, afirmó: "Cuando la COVID-19 golpeó, las aseguradoras avanzaron de forma rápida para proporcionar ayuda a sus clientes – por ejemplo, por medio de primas reducidas – salvaguardando a sus empleados y dirigiéndose a los gobiernos. Han pagado con rapidez todas las demandas legítimas en las que se está cubierto el riesgo por pandemia. Pero tal y como ha demostrado la investigación, la pandemia ha expuesto un vacío de protección enorme en el área de los riesgos de continuidad de los negocios. Necesitamos descubrir soluciones sostenibles que se adhieran a las contribuciones potenciales de la industria al tiempo que mantienen la solvencia y viabilidad".

Kai-Uwe Schanz, responsable de investigación y previsiones de la Geneva Association y principal autor del informe, explicó: "Las aseguradoras están proporcionando un apoyo destacado para las personas en las áreas de salud y vida durante la COVID-19. Pero las pérdidas de negocios inducidas por la pandemia desafían los criterios básicos ampliamente aceptados de la no aseguración. Al contrario, los riesgos son como catástrofes naturales, se producen a escala mundial y no son diversificables. Los gobiernos y aseguradoras necesitan de forma urgente descubrir las modalidades de los socios adecuadas para prepararse para – y responder a – riesgos extremos, como pandemias. La investigación de la Geneva Association va a apoyar este objetivo".

Tras la publicación de An Investigation into the Insurability of Pandemic Risk, la Geneva Association va a publicar Public- and Private-Sector Solutions to Pandemic Risk a finales de 2020.

Acerca de la Geneva Association

La Geneva Association es la única asociación global de las compañías de seguros; sus miembros son consejeros delegados de aseguradoras y reaseguradoras. Basándose en una investigación rigurosa llevada a cabo en colaboración con sus miembros, instituciones académicas y organizaciones multilaterales, la Geneva Association:

Identifica a investiga las tendencias clave y áreas de riesgo que es posible modelen o afecten a la industria de los seguros, desarrollando recomendaciones correspondientes para la industria y los responsables políticos;

Proporciona una plataforma para sus miembros, responsables políticos, académicos y organizaciones multilaterales y no gubernamentales para debatir acerca de estas tendencias y recomendaciones;

Destaca las contribuciones positivas de los seguros para comprender mejor los riesgos y construir economías y sociedades más resilientes y prósperas – en países desarrollados y emergentes – y con ello un mundo más sostenible.

En total, las compañías de los miembros de la Geneva Association tienen su sede central en 25 países de todo el mundo; gestionan 17,1 billones de dólares estadounidenses en activos, dan empleo a 2,4 millones de personas y protegen a 1.800 millones de personas.

