Durante una celebración de Mickey Mouse para fanáticos se dan a conocer detalles emocionantes sobre el catálogo de nuevas experiencias que tendrán lugar en Parques Disney, Experiencias y Productos de Consumo

Con motivo del 90 aniversario de Mickey Mouse, Chapek reveló cuáles serán las formas novedosas y emocionantes gracias a las cuales los fans podrán celebrar al estimado ratón. También dio a conocer más información acerca de la transformación de Epcot, que se extenderá durante varios años y que incluirá nuevos espectáculos diseñados con el fin de rendir tributo a la visión original del parque.

"Ahora mismo estamos en medio de uno de los periodos de expansión más extraordinarios en nuestra historia", dijo Chapek. "Siempre vamos mucho más allá de los límites de lo que es posible cuando lanzamos experiencias y atracciones de categoría mundial, nuevos hoteles y entretenimiento, itinerarios y destinos para nuestros visitantes".

La audiencia reaccionó con entusiasmo al ser la primera en ver las góndolas de Disney Skyliner que transportarán a los visitantes a sus destinos favoritos cuando debuten a finales de 2019. Aquellos también celebraron la campaña de Disney #ShareYourEars (Comparte tus orejitas) al tomarse una autofoto o selfi liderada por Chapek y Mickey Mouse. Ayer, Chapek anunció que Disney añadirá una segunda fase a la campaña #ShareYourEars en honor del 90 aniversario de Mickey. Del 18 al 27 de noviembre, quienes deseen participar en la campaña deberán tomarse una fotografía mostrando sus "orejitas de Disney", o cualquier tipo de "orejitas" creativas, y subirla a Facebook, Instagram o Twitter. Por cada publicación o mensaje público con la etiqueta #ShareYourEars, Disney donará a Make-A-Wish® cinco (5) dólares americanos hasta un (1) millón de dólares por un total de hasta tres (3) millones de dólares. Este es el tercer año consecutivo que Disney lidera esta campaña con Make-A-Wish con el fin de hacer realidad muchos más deseos.

Explora Star Wars: Galaxy's Edge

Desde que Star Wars: Galaxy's Edge fue anunciado en la edición 2015 de D23, los fanáticos han expresado su impaciencia por conocer más detalles. Chapek anunció hoy que los visitantes del área temática podrán hacerse con los controles de una de los tres funciones únicas y determinantes a bordo de Millennium Falcon: Smugglers Run. En Star Wars: Rise of the Resistance, los visitantes podrán formar parte de una batalla épica entre la Primera Orden y la Resistencia, incluyendo un enfrentamiento con Kylo Ren. Estas dos atracciones nuevas e increíbles experiencias, sumadas a los componentes interactivos y la integración optativa de la aplicación Play Disney Parks del área temática animarán a los visitantes a convertirse en viajeros galácticos para, de este modo, vivir sus propias historias de Star Wars en una galaxia muy, muy lejana.

Chapek también anunció que la música para Star Wars: Galaxy's Edge incluirá temas original para el área temática creado por el compositor ganador del Premio de la Academia John Williams, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres y grabado en los Abbey Road Studios. Además de nuevas grabaciones de la icónica música de Williams para la saga cinematográfica, estos nuevos temas sumergirán a los visitantes en los sonidos que han dado vida a la saga de Star Wars.

Para añadir aún más emoción, Chapek compartió un avance del revolucionario resort de Star Wars que se inaugurará en Walt Disney World Resort. En esta aventura de varios días y completamente envolvente los visitantes se embarcarán en una lujosa nave espacial que dispone de todas las prestaciones de un hotel de primera clase, incluyendo restaurantes, entretenimiento y alojamiento, todo de la forma más fiel posible dentro del universo de Star Wars.

Celebra a Mickey Mouse

Durante 90 años, Mickey ha entretenido a generaciones de familias y fanáticos. Para celebrar al ratón con el que empezó todo, Chapek compartió las nuevas y numerosas maneras gracias a las cuales los visitantes podrán conocer a uno de los iconos más queridos del mundo.

Los Imagineers han trabajado de forma incansable para crear Mickey & Minnie's Runaway Railway (La vía férrea descontrolada de Mickey y Minnie), empleando tecnología revolucionaria para transformar un corto animado en una increíble experiencia tan real como la vida. Esta primera atracción de recorrido en movimiento protagonizada por Mickey Mouse, que abrirá sus puertas en otoño en 2019, contará con una historia original y una canción encantadora, transportando a los visitantes al mundo impredecible y descabellado de la serie de cortometrajes animados de Disney Channel "Mickey Mouse", ganadora del premio Emmy.

Tras el lanzamiento a principios de año de la Fiesta-Ratón Más Grande del Mundo, las celebraciones continúan en Disneyland Resort con Get Your Ears On - A Mickey and Minnie Celebration (Ponte tus orejitas: Una celebración a Mickey y Minnie), que traerá entretenimiento, comida y productos novedosos al resort. La fiesta se pondrá a toda máquina cuando el desfile favorito de los fanáticos Mickey's Soundsational Parade regrese al resort en enero de 2019 con una nueva carroza con Mickey, quien liderará la celebración a través de Main Street, U.S.A. El 18 de enero, Disneyland también dará la bienvenida a un nuevo espectáculo nocturno, Mickey's Mix Magic, que incluirá nueva música, proyecciones y láseres que dejarán listo el escenario para una fiesta de baile épica que invadirá casi todo el parque.

En Walt Disney World ahora hay más magia que nunca. Desde el 18 de enero al 30 de septiembre, Mickey & Minnie's Surprise Celebration en Magic Kingdom ofrecerá nueva comida, productos a la venta y entretenimiento, incluyendo una fiesta de baile con Mickey, Minnie y sus amigos, y la oportunidad de conocer a Mickey y Minnie vestidos con sus nuevos trajes de cumpleaños. En alta mar y a partir del próximo verano, Disney Cruise Line dará la bienvenida a Mickey & Minnie Surprise Party at Sea, una fiesta de lo más alegre en la cubierta del Disney Fantasy.

Chapek también anunció una nueva experiencia nocturna cinematográfica, Wonderful World of Animation, que llegará a Disney's Hollywood Studios a partir del uno de mayo como parte del 30 aniversario de Disney's Hollywood Studios. Gracias a la tecnología más avanzada, el show acompañará a los espectadores en un viaje mágico a través de 90 años de animación Disney, que dieron inicio con Mickey.

Chapek sumó aún más entusiasmo al compartir un avance de la reciente exposición Mickey: The True Original Exhibition, que tiene lugar en la ciudad de Nueva York. La exposición permite a los visitantes vivir una experiencia interactiva inspirada en el impacto de Mickey en la cultura popular, desde elementos de diseño que son ideales para subirlos a Instagram hasta instalaciones de multimedia que desbordan la realidad. La exhibición se extiende hasta el 10 de febrero de 2019; se pueden adquirir boletos en Disney.com/MickeyTrueOriginal .

La transformación de Epcot

Los fanáticos quedaron encantados al conocer más detalles acerca de la transformación de Epcot, que durará varios años, diseñada en honor a la visión original del parque, al mismo tiempo que también será más intemporal, más relevante, más familiar y más… Disney.

En el World Showcase, Chapek revelo que la experiencia Ratatouille viene al pabellón de Francia titulado Remy's Ratatouille Adventure. Además los visitantes que se acerquen al pabellón francés disfrutarán de un nuevo sing-along de "Beauty and the Beast" creado por Don Hahn, productor de las versiones animada y en imagen real de los filmes "Beauty and the Beast". El show de 360 grados O, Canada! también será actualizado.

Para los fanáticos de IllumiNations, Chapek también anunció un nuevo espectáculo revolucionario que debutará en 2020 y que celebrará cómo la música de Disney puede inspirar a las gentes de todo el mundo. El show contará con escenarios flotantes inmensos, paneles de luces LED (diodos emisores de luz, por sus iniciales en inglés) fabricados a la medida, fuentes móviles coreografiadas, luces, efectos de pirotecnia y láseres. Antes de que debute este show novedoso, los fans disfrutarán de un espectáculo que adorarán llamado Epcot Forever, una celebración de este parque inmortal que debutará en el otoño de 2019. A ritmo de melodías clásicas de Epcot, el show empieza con una chispa de imaginación que pronto se convierte en un espectáculo épico que combina fuegos artificiales, música, iluminación, láseres y papalotes coreografiadas y acompañadas de efectos especiales.

Nuevos Resorts Impresionantes

Durante su presentación, Chapek también anunció detalles de Reflections - A Disney Lakeside Lodge, un resort de lujo en Orlando inspirado en la naturaleza. El resort constará de más de 900 habitaciones de hotel y, en propuesta, villas de Disney Vacation Club.

Chapek también presentó un avance de Disney's Riviera Resort, localizado justo en las afueras de Epcot e inspirado en la grandeza europea que Walt Disney vivió durante sus viajes por la costa mediterránea. Este resort, la propiedad número 15 de Disney Vacation Club, está previsto que abra sus puertas en el otoño de 2019.

Con tantos proyectos emocionantes en camino, Parques Disney, Experiencias y Productos de Consumo continuará con su misión de elevar la experiencia del visitante a través de experiencias y productos de primera clase. Para más información acerca de estos anuncios, por favor visite https://disneyparks.disney.go.com/blog/ .

