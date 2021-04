Durchbruch bei klimafreundlichen Klimaanlagen: Die Gewinner des Global Cooling Prize bekannt gegeben

Die acht Finalisten-Teams wurden von einigen der weltweit größten Hersteller von Klimaanlagen und vielversprechenden Start-ups aus Indien, China, Japan, den Vereinigten Staaten und Großbritannien angeführt.

Jules Kortenhorst, Chief Executive Officer des RMI, hob hervor, dass der Erfolg der Initiative auf der Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Industrie und zivilgesellschaftlichen Organisationen beruht. „Lassen Sie uns in diesem kritischen Jahrzehnt eine neue Ära der Zusammenarbeit einläuten, um Innovationen und die Entdeckung praktikabler Lösungen in den anderen Sektoren voranzutreiben, die sich erst noch auf kohlenstoffarme, effiziente und saubere Technologien umstellen müssen.""

Die Finalteilnehmer, die zusammen weit über 20 % der weltweiten Raumklimageräte für Wohngebäude produzieren, wollen die Innovation innerhalb der nächsten Jahre auf dem Markt einführen. Gree Electric Appliances, Inc. aus Zhuhai, einer der Preisträger, und Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp. Ltd, ein Partner des Finalisten Transaera Inc. haben ihre Absicht angekündigt, am COP26 „Race to Zero Breakthrough" für den Kühlsektor teilzunehmen.

Die Gewinner teilen sich das Preisgeld von 1 Million US-Dollar zu gleichen Teilen.

KONTAKT: Alexandra Chin, 973-262-0002, [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1499870/Video.mp4

Related Links

http://www.rmi.org



SOURCE Rocky Mountain Institute