Durchbruch in der Krebsbehandlung: Soundny stellt neue medikamentöse Alternative in der Krebsbekämpfung vor

WUHAN, China, 7. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Hubei Soundny Biotechnology („Soundny" oder das „Unternehmen"), ein führendes biotechnisches Unternehmen, das in der Entwicklung der Krebsbehandlung tätig ist, hat seine neuesten Befunde zu Gallengangskarzinom (Cholangiokarzinom) in Nature Biomedical Engineering, einem Nature-Magazin, veröffentlicht.

Die Studie befasst sich im Einzelnen mit der wirkstoffbeladenen Mikrovesikel-Tumorbehandlung des Cholangiokarzinoms, die aufgrund ihrer beträchtlichen Wirksamkeit und Sicherheit in der Behandlung des Gallengangskarzinoms für den klinischen Einsatz zugelassen wurde.

„Bisher gibt es noch immer keinen standardisierten Behandlungsplan für Gallengangskarzinome", sagt Zhang Hui, Mitverfasser des Artikels und Direktor des Nankai Hospitals. „Die Fachärzte ziehen als Behandlung dieses Gallengangkrebses die chirurgische Entfernung vor. Das ist jedoch nicht ideal, da die Symptome im Frühstadium schwer erkennbar sind, was bedeutet, dass die meisten Patienten erst im mittleren oder im Endstadium der Krebsentwicklung zum Arzt gehen. Nur 20 % dieser Patienten können die Chance dieses radikalen Eingriffs nutzen. Diese Entdeckung gibt den restlichen 80 % Hoffnung bei der Krebsbekämpfung", fügt er hinzu.

Ein medikamentöser Durchbruch in der Krebsbekämpfung

Soundny arbeitet seit 2015 gemeinsam mit dem Nankai-Krankenhaus an klinischen Studien wirkstoffbeladener Vesikel zur Behandlung von Cholangiokarzinom als Alternative zu Bestrahlung oder Chemotherapie. Zwanzig Patienten mit hilärem Cholangiokarzinom im Endstadium nahmen an der Studie teil. Die Lebenserwartung von Patienten im gegebenen Krankheitsstadium liegt in der Regel zwischen drei und sechs Monaten.

Die Studie zeigte, dass in etwa 30 % der Patienten eine Teilremission des Verschlusses der Gallenwege (biliäre Obstruktion) auftrat. Etwa 50 % der Patienten wiesen nach der ersten Behandlung geringere Symptome von Gelbsucht und eine verbesserte Leberfunktion auf. Die Farbe der Stuhlproben veränderte sich zudem von Terrakotta zu normalem Gelb, und die Lebenserwartung stieg auf 21 Monate.

Die Sicherheit ließ sich anhand von routinemäßigen Tests der Blut-, Leber- und Nierenwerte nachweisen, die keine bemerkenswerten Veränderungen zeigten. Es wurden zudem keine weiteren Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen gemeldet.

Professor Wang sagt: „Dieser Durchbruch wird erwartungsgemäß zur Erstbehandlung zur Bekämpfung von Cholangiokarzinom werden."

Informationen zu Hubei Soundny Biotechnology

Hubei Soundny Biotechnology (Soundny) ist Unternehmen der Biotechnologie, das sich auf die Erforschung, Entwicklung, Anwendung und Förderung von wirkstoffbeladenen Vesikel-Krebsbehandlungen in China spezialisiert hat. In China, Hongkong, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Japan ist das Unternehmen Inhaber von mehr als 30 Patenten. Es hat Produktions- und F&E-Linien für die Behandlung in Zusammenhang mit Tumoren und deren Komplikationen, darunter Cholangiokarzinom, Lungenkrebs, malignem Pleuraerguss und maligner Aszites aufgebaut.

