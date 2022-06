Duurzaamheidstechnologie kan zorgen voor een enorme vermindering van de CO2-voetafdruk van betonstructuren - rapport van Penetron International

De cementindustrie draagt 8% bij van wereldwijde CO 2 -uitstoot

-uitstoot Het rapport van PENETRON stelt vast dat de CO2-voetafdruk van betonconstructies tot 65% kan worden verminderd door een geavanceerde kristalliserende toevoeging die de permeabiliteit van het beton vermindert

Geavanceerde kristalliserende toevoegingen zorgen voor een grotere duurzaamheid met minder cement.

Hoge duurzaamheid van beton laat toe om ongeveer 90% van de CO2-voetafdruk van het onderhoud te verlagen.

Membraanproducten met een hoge CO 2 -uitstoot blijven een dominante factor in het waterdicht maken van beton

NEW YORK, 23 juni 2022 /PRNewswire/-- De bouwindustrie kan op lange termijn tot 65% van de CO2-voetafdruk van beton verminderen door de duurzaamheid van het materiaal te vergroten, aldus het rapport 2022 Towards Zero Carbon Concrete van PENETRON. PENETRON is een toonaangevende leverancier van kristalliserende waterdichtingsoplossingen. Het verminderen van het gebruik van cement, is van cruciaal belang om de wereldwijde CO 2 -reductiedoelstellingen te halen.

Het rapport stelt vast dat de duurzaamheid van het beton de grootste uitdaging vormt in de bouwindustrie. Het binnendringen van water is de belangrijkste oorzaak van de aantasting van het beton, waarbij corrosie voor 80% van alle schade zorgt. Dit leidt tot frequente en dure herstellingen of vervangingen waardoor extra cement, andere materialen en energie verbruikt worden.

De jaarlijkse kost voor het herstellen van gewapende betonstrucuturen in de buurt van kustgebieden wordt geschat op $ 300 miljard per jaar in de VS en £ 755 miljoen in het Verenigd Koninkrijk.

Het rapport beschrijft hoe geïntegreerde waterdichtende bescherming alleen al tot 90% van de CO2-voetafdruk van het onderhoud en herstelling van betonstructuren kan verminderen. Bovendien schat PENETRON dat het gebruik van duurzaam, waterdicht beton de CO2-voetafdruk van een structuur met 50% of meer verlaagt door de levensduur te verlengen.

Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de ICRI-commissie 160, die stelt dat de meest effectieve duurzaamheidsstrategie voor betonstructuren het voorkomen van herstellingen is. Het elimineren van hoge-emissie liners en membranen samen met het verlengen van de levensduur van betonconstructies en het vermijden van dure reparaties en het gebruik van niet-giftige producten dragen bij tot duurzamere bouwprojecten.

Jozef Van Beeck, Directeur bij PENETRON International, merkt op: "Ons rapport bevestigt dat het vergroten van de duurzaamheid van beton de meest effectieve manier is om de CO2-voetafdruk van projecten aanzienlijk te verminderen, zowel tijdens de oorspronkelijke bouw als tijdens de gehele levensduur. Het gebruik van permanente, geïntegreerde waterdichtende oplossingen versnelt de uitvoering en verlaagt de behoefte aan onderhoud, waardoor de CO2-voetafdruk aanzienlijk lager wordt.

"We moedigen onze sector aan om te blijven streven naar innovatie en om duurzamer te worden. We schatten echter dat ongeveer 80% van de wereldwijde betonbescherming nog steeds wordt gedomineerd door niet-duurzame en inefficiënte oplossingen, zoals membranen of plaatselijke oppervlaktebehandelingen, die niet alleen inefficiënt zijn, maar ook CO2-voetafdruk van een structuur vergroten.

"Er is dringend nood aan de geavanceerde en geïncorporeerde kristalliserende technologie in de bouwsector. Daarmee kan niet alleen het beton effectief waterdicht gemaakt worden, maar het verlaagt ook aanzienlijk de CO2-voetafdruk van projecten."

De belangrijkste economieën hebben toegezegd om in 2050 CO2-neutraliteit voor beton en staal te halen voor openbare werken. Het rapport benadrukt hoe de industrie nu koolstofarme producten en duurzame oplossingen in hun projecten moet integreren, zoals:

Slimme ontwerpen aanwenden die toelaten om meer te bouwen met minder

Het bouwen van duurzamere structuren om de levensduur te verlengen

Het stimuleren van de circulaire economie en het recyclen van bouwmaterialen

Oplossingen met een lage CO2-voetafdruk

Het integreren van cementalternatieven (SCM's) in betonmixen

Het verslag dringt aan op het verminderen van de hoeveelheid gebruikte materialen, wat al erg populair is geworden in steden en plaatsen met schaarse landoppervlakte. Conventionele, waterdichtingsmembranen voor ondergrondse constructies hebben een zware CO2-voetafdruken gaan tot 23 kg CO 2 per vierkante meter! Dit komt overeen met bijna drie keer de uitstoot van een gallon (3,8l) benzine[1]. PENETRON schat dat het vermijden van niet-duurzame membranen tot een vermindering van 20% van CO2-voetafdruk van de ondergrondse struturen zal leiden.

Voor meer informatie over het rapport gaat u naar: https://www.penetron.com/sustainable-concrete

Over PENETRON

PENETRON produceert een geavanceerde kristalliserende technologie die als de standaard van de sector voor permanente betonnen bescherming aanzien wordt. PENETRON is actief in 105 landen, met productiefaciliteiten over de hele wereld, en levert producten en technische ondersteuning via een uitgebreid netwerk van distributeurs en dochterondernemingen.

PENETRON is gecertificeerd voor de ISO 14001-milieunormen in de Verenigde Staten. De producten spelen wereldwijd een belangrijke rol om internationaal voor het behalen van erkende normen zoals Leadership in Energy and Environmental Desgin (LEED).

De producten van PENETRON voldoen aan internationale groene bouwnormen, zoals GREENGUARD GOLD, ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD), CDPH en SINGAPORE GREEN LABELLING SCHEME (SGLS). Ze zijn volledig vrij van Volatile Organic Compounds (VOC) en niet-giftig, waardoor ze ideaal zijn voor drinkwatertoepassingen.

PENETRON heeft op een aantal belangrijke projecten een goede staat van dienst bewezen, zoals Singapore's Gardens by the Bay en Jewel at Changi Airport; Vietnam's Sun Marina Town; Het Universal Beijing Resort in China; de Gold Coast Desalination Plant in Australië; Menara Jakarta in Indonesië; de Davisboro Water Pollution Control Plant in de VS; Riviera Maya Nickelodeon Resort in Mexico; en de FIFA World Cup -stadions in Brazilië

