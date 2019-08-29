Два мировых бренда будут сотрудничать с целью повышения уровня технологического развития

Aston Martin уже является солидным клиентом компании Juniper — ее системы развернуты на многих производственных, административных и торгово-выставочных объектах этого автопроизводителя. В перспективе его защищенная сетевая инфраструктура будет целиком и полностью основываться на разработках компании Juniper. Мотоспортивное подразделение — Aston Martin Racing — будет также использовать технологическую базу компании Juniper для обеспечения обмена информацией, связанной с состязательными и научно-исследовательскими аспектами, при подготовке к мероприятиям и соревнованиям по всему миру.

В мире автогонок на выносливость фирменная символика Juniper будет присутствовать на гоночных автомобилях Aston Martin Vantage GTE, участвующих в основной гонке Чемпионата мира по автогонкам на выносливость, проводимого под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA) , которая пройдет в 2020 году в Ле-Мане, а также в некоторых других гонках, запланированных по всему миру на сезон 2019/20 и последующие. Первое появление новой символики ожидается на стартовой гонке сезона — 4-часовом заезде в Сильверстоуне 30 августа.

Руководитель отдела партнерского взаимодействия компании Aston Martin Себастьян Дельмейр (Sebastien Delmaire) заявил следующее: «Для такой компании, как Aston Martin, жизненно важно иметь бесперебойно функционирующие сети. Компания Juniper стремится быть лучшей в этой сфере, что наглядно подтверждается всей ее деятельностью. Мы ценим надежность компании Juniper и высочайшие результаты, достигнутые ею в своей сфере — это именно те качества, которые вы хотите видеть в любом партнере. По этой причине мы очень рады тому, что компания Juniper становится нашим официальным сетевым партнером».

«Обе наши компании, хотя и производят совершенно разную продукцию, имеют множество общих ценностей, включая стремление к техническому совершенству и обеспечению простоты как высшей формы внедрения инновационных идей. Мы испытываем чрезвычайную гордость от совместной работы с таким легендарным брендом и рады представившейся нам возможности стать еще более тесно вовлеченными в повседневный процесс достижения успеха как на гоночной трассе, так и вне ее», — сообщил руководитель маркетинговой службы компании Juniper Networks Майк Марселлин (Mike Marcellin).

О компании Aston Martin Lagonda:

Aston Martin Lagonda — группа компаний, осуществляющая свою деятельность в сфере элитного автомобилестроения и специализирующаяся на производстве эксклюзивных легковых автомобилей и кроссоверов. Легендарный бренд Aston Martin демонстрирует гармоничное сочетание новейших технологий, уникальной ручной работы и нестареющего дизайна в производстве таких моделей как Vantage, DB11, Rapide AMR и DBS Superleggera. В 2021 году ожидается возрождение марки Lagonda в связи с выпуском первого в мире электромобиля класса люкс. Компания Aston Martin Lagonda, расположенная в английском поселке Гейдон, занимается конструированием, производством и экспортом автомобилей, продаваемых в 53 странах мира.

Компания Lagonda была основана в 1899 году, а компания Aston Martin — в 1913 году. Объединение этих двух фирм произошло в 1947 году, когда обе они были куплены покойным сэром Дэвидом Брауном (Sir David Brown). Под руководством д-ра Энди Палмера (Dr Andy Palmer) и новой управленческой команды, в 2015 году группа приступила к реализации своего «Плана второго столетия» (Second Century Plan) с целью обеспечения устойчивого роста на долгосрочную перспективу. В основу этого плана заложено внедрение семи новых моделей, включая DB11, новый Vantage, DBS Superleggera и кроссовер, а также строительство нового производственного центра в Сент-Атане (Уэльс).

О компании Juniper Networks

Компания Juniper Networks занимается решением сложных задач, связанных с организацией сетей в эпоху многооблачности. Для этого мы используем продукты, комплексные системы и сервисы, которые преображают работу и жизнь людей, а также их взаимодействие между собой. Мы упрощаем процесс перехода к защищенной и автоматизированной многооблачной среде, обеспечивающей возможность создания защищенных сетей с элементами искусственного интеллекта, которые сводят мир воедино. Дополнительную информацию можно найти на сайте компании Juniper Networks ( www.juniper.net ) или на страницах компании Juniper в социальных сетях Twitter , LinkedIn и Facebook .

Наименование Juniper Networks, логотип Juniper Networks и Junos являются зарегистрированными товарными знаками компании Juniper Networks, Inc. и/или ее дочерних организаций в Соединенных Штатах и других странах. Другие наименования могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

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