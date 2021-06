Dva produkty EZVIZ vyhrávají ocenění Red Dot za inovativní, uživatelsky orientované návrhy šité na míru moderním chytrým domácnostem

Vítězné produkty EZVIZ

Zámek EZVIZ Smart Door Lock představuje revoluci v tradičně objemných inteligentních zámcích a zdůrazňuje myšlenku „jednoduchosti" – obsahuje komplexní metody odemykání na jednom kolečku podobném touchpadu. Pro instalaci je třeba jej pouze připevnit k existujícímu zámku bez vrtání nebo kabeláže. Pro odemknutí lze použít otisky prstů, hesla, bezdotykové karty nebo aplikaci EZVIZ na mobilním zařízení. Dveřní zvonek a zámek v jednom se také může pochlubit několika bezpečnostními funkcemi, včetně automatického zamykání a konstrukce zabraňující neoprávněnému otevření nebo okoukání virtuálních hesel.

Sada senzorů EZVIZ Smart Home Kit byla uznána jako vynikající startovací balíček pro transformaci běžných domů do inteligentních domácností. Díky kombinaci sedmi inteligentních senzorů umožňuje tato sada uživatelům sledovat vloupání do domu, úniky plynu a vody a reagovat na ně, a to i v případě, že jsou daleko od domova. Díky rozbočovači EZVIZ jsou všechny senzory interoperabilní a mohou odesílat upozornění v reálném čase do mobilního zařízení uživatele. S dosud nejmenším úsilím si uživatelé mohou vychutnat dálkové ovládání svých domácích spotřebičů.

„Jsme nadšeni, že jsme získali tato ocenění. Potvrdila náš úspěch v integraci technologií pro inteligentní domy nové generace s designem zaměřeným na uživatele," uvedl Weike Zhu, hlavní návrhář v oddělení průmyslového designu EZVIZ. „Jsme motivováni k představení dalších vzrušujících produktů a usnadnění každodenního života prostřednictvím jednoduchých, ale inteligentních interakcí mezi lidmi a stroji."

