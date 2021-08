ISTANBUL, 14. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Ve dnech 5. až 7. srpna 2021 se v Kongresovém centru v Ankaře konalo Turecko-čínské fórum o kultuře a rozvoji podnikání a výstava u příležitosti 50. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Dvě dceřiné firmy společnosti State Power Investment Corporation (SPIC), konkrétně společnost EMBA Electricity Production Inc. (dále jen „EMBA") a turecká pobočka CPI Power Engineering Co., Ltd. (dále jen „CPIPEC (Turecko)") se výstavy zúčastnily na pozvání organizátorů.

Společnost EMBA během výstavy prezentovala především své pokroky na projektu výstavby elektrárny Hunutlu. Společnost CPIPEC (Turecko) pak představila své obchodní schopnosti a úspěchy v oblasti obnovitelných a udržitelných energií, integrované chytré energie, mořských větrných elektráren a jaderné energie. Obě společnosti poskytly tureckým vládním agenturám, obchodním partnerům i potenciálním místním partnerům možnost lépe porozumět jejich působení v Turecku.

Od svého založení se obě společnosti na základě společné filozofie, která zahrnuje rozsáhlé konzultace, společné přínosy a sdílené výhody, zavázaly ke spolupráci se svými vlastníky a dalšími čínskými firmami při průzkumu trhů a realizaci projektů v Turecku za plného využití svých kompetencí v oblasti řízení obchodů a technologií. Současně se tak snaží o podporu místní zaměstnanosti.

4. srpna 2021 uplynulo 50 let od navázání diplomatických vztahů mezi Tureckem a Čínou. Fórum a výstava, které v rámci oslav tohoto výročí spolupořádala Všeobecná komora čínských podniků v Turecku (dále jen „ÇİNSİAD") a Asociace pro rozvoj a podporu obchodu mezi Tureckem a Čínou, byly prvními dvěma významnými hospodářskými a obchodními akcemi, které se v Turecku od vypuknutí pandemie onemocnění COVID-19 konaly. Výstava probíhala formou offline stánků a současně také online prezentací a přilákala pozornost více než stovky členských firem Komory čínských podniků a přes dvě stovky tureckých firem působících v oborech infrastruktury, komunikací, dopravy, energetiky, elektroniky a služeb.

