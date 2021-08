Dve dcérske firmy spoločnosti SPIC sa zúčastnili fóra a výstavy k 50. výročiu kultúry a rozvoja podnikania medzi Tureckom a Čínou

ISTANBUL, 16. augusta 2021 /PRNewswire/ -- V dňoch 5. až 7. augusta 2021 sa v Kongresovom centre v Ankare konalo Turecko-čínske fórum o kultúre a rozvoji podnikania a výstava pri príležitosti 50. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Dve dcérske firmy spoločnosti State Power Investment Corporation (SPIC), konkrétne spoločnosť EMBA Electricity Production Inc. (Ďalej len "EMBA") a turecká pobočka CPI Power Engineering Co., Ltd. (ďalej len "CPIPEC (Turecko)") sa výstavy zúčastnili na základe pozvania od organizátorov.

Spoločnosť EMBA počas výstavy prezentovala predovšetkým svoje pokroky na projekte výstavby elektrárne Hunutlu. Spoločnosť CPIPEC (Turecko) potom predstavila svoje obchodné schopnosti a úspechy v oblasti obnoviteľných a udržateľných energií, integrovanej smart energie, morských veterných elektrární a jadrovej energie. Obe spoločnosti poskytli tureckým vládnym agentúram, obchodným partnerom i potenciálnym miestnym partnerom možnosť lepšie porozumieť ich pôsobeniu v Turecku.

Od svojho založenia sa obe spoločnosti na základe spoločnej filozofie, ktorá zahŕňa rozsiahle konzultácie, spoločné prínosy a zdieľané výhody, zaviazali k spolupráci so svojimi vlastníkmi a ďalšími čínskymi firmami pri prieskume trhov a realizácii projektov v Turecku za plného využitia svojich kompetencií v oblasti riadenia obchodov a technológií. Súčasne sa snažia o podporu miestnej zamestnanosti.

4. augusta 2021 uplynulo 50 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Tureckom a Čínou. Fórum a výstava, ktoré v rámci osláv tohto výročia spoluorganizovali Všeobecná komora čínskych podnikov v Turecku (ďalej len " ÇİNSİAD ") a Asociácia pre rozvoj a podporu obchodu medzi Tureckom a Čínou, boli prvými dvoma významnými hospodárskymi a obchodnými akciami, ktoré sa v Turecku od vypuknutia pandémie COVID-19 konali. Výstava prebiehala offline formou stánkov a súčasne tiež online formou prezentácií a prilákala pozornosť viac než stovky členských firiem Komory čínskych podnikov a viac ako dve stovky tureckých firiem pôsobiacich v odboroch infraštruktúry, komunikácií, dopravy, energetiky, elektroniky a služieb.

