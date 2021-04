Dwa flagowe produkty HAVAL zostały zaprezentowane na targach Auto Shanghai 2021, potwierdzając tym samym silną pozycję GWM w dziedzinie badań technologicznych

Nowoczesny SUV marki HAVAL – JOLION, doczekał się już swojej premiery w RPA, Iraku, Arabii Saudyjskiej i Australii, gdzie szybko osiągnął niezwykłe uznanie. Nie tylko współpracuje on z najnowocześniejszymi technologiami, takimi jak bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych, automatyczne parkowanie w pełnym zakresie, elektroniczna zmiana położenia dźwigni zmiany biegów oraz L2 + jazda automatyczna, ale także charakteryzuje się doskonałą wydajnością i niskim zużyciem energii. Wyposażony jest w silnik 1,5 T (4g15k) z technologią turbodoładowania, o maksymalnej mocy 110 kW, maksymalnym momencie obrotowym 22 N*m i mocy 1,5 T HEV, co umożliwia redukcję zużycia paliwa oraz zapewnia czystość i przyjazność dla środowiska. Dostępne tryby jazdy: standardowy / sportowy / ekonomiczny / na śnieg, pozwalają na zaspokojenie potrzeby kierowców poruszających w różnych warunkach drogowych.

Model HAVAL H6 trzeciej generacji zostanie zaprezentowany na całym świecie w najbliższej przyszłości. Stanowi on innowacyjne połączenie orientalnej estetyki z nauką i technologią przyszłości. Model ten jest wyposażony w L2 + automatyczną jazdę, w tym ACC, inteligentne tempomaty i pełne automatyczne parkowanie. Jest to jedyny model w swojej klasie z systemem AEB rozpoznającym całą okolicę oraz systemem ESP 9.3 najnowszej generacji chroniącym stabilność nadwozia i zapewniającym wszechstronne bezpieczeństwo kierowcy i pasażerom. Ponadto jest to pierwsza na świecie nieluksusowa marka wyposażona w funkcję monitorowania drogi podczas cofania, oferująca użytkownikom przyjemność i komfort jazdy.

Każdy z tych dwóch modeli oparty jest na platformie L.E.M.O.N. i charakteryzuje się pełną gamą projektów weryfikacyjnych, od pojazdu po części, co gwarantuje, że ich osiągi są na najwyższym światowym poziomie.

Wspomniana platforma odznacza się wyjątkową wydajnością, najwyższym poziomem bezpieczeństwa, znaczną elastycznością i niewielką wagą. Została stworzona przez GWM zgodnie z założeniem „znaczących inwestycji w badania i rozwój". Zgodnie z tą zasadą GWM stworzyła układ badawczo-rozwojowy z Chinami, działający jako centrum, obejmujący „siedem krajów i dziesięć regionów" w Europie, Azji i Ameryce Północnej. System taki może poszczycić się wykorzystaniem międzynarodowych zasobów i kluczową konkurencyjnością w dziedzinie nauki i technologii.

GWM wytycza wznoszącą się drogę do informatyzacji, inteligencji i wzajemnego połączenia wszystkich obszarów. Jako uzupełnienie tej wysoce zaawansowanej technologicznie platformy modułowej, opracowano profesjonalną platformę terenową TANK Platform oraz COFIS Intelligence umożliwiającą pełną inteligencję pojazdu. Dzięki swoim zdecydowanym działaniom, firma zbudowała „barierę technologiczną", przyspieszając swoją strategię globalizacji i umożliwiając użytkownikom na całym świecie czerpanie korzyści z innowacji naukowych i technologicznych oraz prowadzenie wygodniejszego i jeszcze przyjemniejszego życia.

