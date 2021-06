Dwa produkty EZVIZ nagrodzone w konkursie Red Dot Award za innowacyjny, zorientowany na użytkownika design przystosowany do nowoczesnych „inteligentnych" domów

Nagrodzone produkty EZVIZ

Zamek Smart Door Lock od EZVIZ zrewolucjonizował tradycyjnie masywne zamki inteligentne, reprezentując ideę „prostoty". Zastosowano w nim bowiem złożony mechanizm otwierający umieszczony w jednym, interaktywnym panelu dotykowym w kształcie koła. Aby go zamontować, wystarczy przytwierdzić go do istniejącego zamka, bez potrzeby wiercenia czy zakładania przewodów. Zamek można otwierać przy pomocy odcisku palca, hasła, kart zbliżeniowych lub aplikacji EZVIZ na urządzenia mobilne. Jako dzwonek do drzwi i zamek w jednym, urządzenie posiada szereg zabezpieczeń, w tym m.in.: automatyczne zamykanie, antysabotażową konstrukcję uniemożliwiającą ingerencję w urządzenie oraz wirtualne hasła uniemożliwiające podejrzenie hasła. .

Zestaw inteligentnych czujników Smart Home Sensor Kit został uznany za wyjątkowy pakiet startowy pozwalający przekształcić zwykły dom w „inteligentny". Łącząc w sobie siedem „inteligentnych" czujników, zestaw pozwala na monitorowanie i reagowanie na włamanie, wyciek gazu lub wody oraz zagrożenia pożarowe, nawet gdy mieszkańcy są poza domem. Dzięki centrali EZVIZ wszystkie czujniki mogą ze sobą współdziałać i wysyłać na bieżąco komunikaty ostrzegawcze na urządzenie mobilne właściciela. Zdalne sterowanie urządzeniami w swoim domu jeszcze nigdy nie było tak proste.

„Bardzo się cieszymy z przyznanych nagród. Stanowią one potwierdzenie naszego sukcesu w zakresie integrowania technologii i zorientowanego na użytkownika designu dla inteligentnych domów przyszłości - powiedział Weike Zhu, główny projektant w dziale projektów przemysłowych EZVIZ. - Mamy silną motywację do tworzenia kolejnych wyjątkowych produktów i usprawniania codziennego życia poprzez proste lecz inteligentne interakcje ludzi i urządzeń".

