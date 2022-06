DXC renforce la connectivité pour l'exploration spatiale

Grâce à cet accord, DXC contribuera aux travaux de l'ESA visant à développer les capacités spatiales de l'Europe, en aidant à permettre des missions qui étudient l'Univers, explorent notre système solaire et orbitent autour de la Terre, obtenant ainsi des données cruciales qui nous permettent de surveiller et d'atténuer les effets du changement climatique.

DXC aidera à transformer l'environnement réseau terrestre de l'ESA avec la dernière technologie de réseau définie par logiciel conçue pour améliorer l'évolutivité, les performances et la sécurité du réseau. Par conséquent, la main-d'œuvre mondiale de l'ESA collaborera plus efficacement avec ses collègues et partenaires internationaux dans le cadre de certaines des missions scientifiques et d'exploration les plus importantes au monde. En parallèle, la mise en œuvre de DXC Platform X , une nouvelle plateforme d'automatisation intelligente axée sur les données, permettra à l'ESA d'atteindre un état d'opérations silencieuses pour ses systèmes de réseau et de sécurité.

« Nous sommes fiers de prolonger notre relation fructueuse de 14 ans avec l'ESA », a déclaré Chris Halbard, président EMEA de DXC Technology. « C'est l'exemple ultime de l'« aspect essentiel » et de la manière dont une organisation mondiale de premier plan s'appuie sur nos experts et nos solutions pour la recherche, ce qui est littéralement essentiel pour l'avenir du monde. »

Filippo Angelucci, directeur de l'information de l'ESA, a déclaré : « Assurer la fiabilité des services informatiques de base à notre communauté d'utilisateurs nous a aidés à fonctionner sans interruption pendant la crise du COVID-19. Toutefois, la nouvelle normalité a également accéléré le rythme des changements au sein de l'Agence et la demande d'infrastructures plus avancées et plus sécuritaires. »

« Nous nous attendons à ce que DXC travaille avec nous pour accélérer davantage notre transformation informatique vers des plateformes plus flexibles et sécurisées afin de soutenir nos communautés d'utilisateurs dans leur quête incessante de solutions innovantes. »

Les services de réseau mondial de DXC, y compris les réseaux de campus et de zones géographiques, l'accès à distance, les solutions et services de sécurité réseau et l'intégration de la gestion des services via DXC Platform X, permettront à l'ESA de gérer des projets très complexes avec des données confidentielles pour soutenir le prochain chapitre de l'exploration spatiale et créer de nouveaux marchés pour les technologies spatiales.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentielles tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com .

Pour de plus amples informations sur l'Agence spatiale européenne : http://www.esa.int

Contacts: Jonathan Batty, DXC Technology, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834759/DXC_Technology_Company_DXC_Boosts_Connectivity_for_Space_Explora.jpg

SOURCE DXC Technology Company