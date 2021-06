Dynasty cible le marché mondial de l'immobilier haut de gamme avec une cryptomonnaie innovante

ZOUG, Suisse, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- La société suisse Dynasty Global Investments AG annonce la création d'une nouvelle cryptomonnaie unique, la D¥NS, conçue pour relier les avantages du monde cryptographique et du monde immobilier. La D¥NS sera liée à des actifs immobiliers ultra-premium acquis par Dynasty dans les grands centres du monde entier.

« En reliant la D¥NS avec l'immobilier, nous voulons apporter plus de solidité et de crédibilité sur le marché », a déclaré le cofondateur et PDG de Dynasty, Eduardo Carvalho. Au total, 21 millions de jetons D¥NS seront émis en quatre tranches, à partir du 1 juillet, via de grands échanges cryptographiques. Au fur et à mesure de la vente des jetons, les fonds serviront à acquérir des biens immobiliers plus haut de gamme. Avec les revenus des propriétés, Dynasty rachètera des D¥NS sur le marché pour les faire flamber, augmentant ainsi leur rareté.

La société construit déjà son portefeuille immobilier, avec l'achat de près de 1 000 m² de bureaux commerciaux haut de gamme sur la prestigieuse avenue Faria Lima de São Paulo, d'une valeur de 27 695 000 BRL (5,48 millions de dollars). D'autres propriétés faisant l'objet d'une évaluation sont situées dans des villes comme New York, Londres, Hong Kong et Singapour.

Ce n'est pas un hasard si les entrepreneurs brésiliens Eduardo Carvalho et Fabio Asdurian ont choisi le canton suisse de Zoug comme siège social de Dynasty lorsqu'ils ont créé l'entreprise en 2016. La région, connue sous le nom de Crypto Valley, abrite un certain nombre d'entreprises liées à la cryptomonnaie engagées à respecter les règles mondialement reconnues de la région, mises en place pour réglementer l'utilisation de la technologie blockchain. Dynasty suit également des règles strictes pour prévenir le blanchiment d'argent, y compris les principes de 1988 Know Your Client, développés à Bâle, avec un processus approfondi pour identifier les acheteurs de ses jetons D¥NS.

Carvalho a commencé tôt sa carrière d'entrepreneur, arrêtant les études universitaires pour lancer sa première entreprise commerciale à l'âge de 19 ans. Il a développé une expérience sur le marché immobilier haut de gamme en tant que directeur opérationnel d'Imovel A, une entreprise immobilière spécialisée dans la vente de biens immobiliers de luxe. Le cofondateur Asdurian est également un entrepreneur chevronné du commerce de détail, avec un certain nombre de concepts de commerce électronique latino-américains innovants impliquant de grandes marques mondiales, lancés à partir de son Brésil natal.

À compter du 30 juin, le lancement de D¥NS coïncide avec la participation de Carvalho au Sommet d'investissement Ritossa Family Office de cette année à Monte Carlo. Il fera des présentations et tiendra des réunions lors de l'événement, considéré comme le plus grand et le plus influent rassemblement de la richesse familiale, représentant 4,5 billions de dollars d'actifs.

