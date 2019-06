Dynata lance un nouvel espace d'étude qui révolutionne l'accès aux données consommateurs first party

Les professionnels des études de marché peuvent désormais intégrer des échantillons provenant de différentes sources grâce cette plateforme automatisée.

DALLAS, 25 juin 2019 /PRNewswire/ -- Dynata, un leader mondial en matière de données first party et de services de données, présente Dynata Marketplace, une plateforme de réalisation d'études intégrée, multifournisseur et automatisée. Dynata Marketplace permet aux professionnels des études de marché de combiner en toute transparence les données first party de haute qualité recueillies par Dynata auprès des consommateurs avec celles de multiples fournisseurs tiers, dans une plateforme unique, afin de mener des études partout dans le monde.

Gary S. Laben, PDG de Dynata, a déclaré : « Pour la première fois, les entreprises peuvent accéder facilement à nos données first party fiables et évolutives ainsi qu'aux fournisseurs de données de leur choix. Dynata Marketplace rationalise les procédures d'étude et réduit les coûts et la complexité des études pour nos clients, tout en offrant un contrôle intuitif des projets grâce à une plateforme de données unique et intégrée. »

Cette nouvelle plateforme automatisée et multifournisseur est la seule à offrir un accès direct aux données first party de Dynata soumises à autorisation, qui couvrent 60 millions de consommateurs dans le monde. De plus, elle offre aux clients une approche personnalisée unique par rapport aux autres solutions programmatiques d'échange de connaissances. Dynata Marketplace permet aux clients de créer leur propre espace d'étude privé composé de fournisseurs de données consommateurs privilégiés, ce qui leur évite d'avoir à choisir parmi une liste prédéterminée de fournisseurs.

« Les clients qui aiment travailler avec Dynata, mais qui souhaitent tirer parti des données d'enquête de plusieurs fournisseurs, ont clairement exprimé leur désir de disposer d'un accès simple et unifié aux données de Dynata en même temps qu'à celles d'autres fournisseurs », explique Tiama Hanson-Drury, Vice-Présidente Directrice du Développement Produit. « Nous avons créé un espace d'étude privé pour répondre à ce besoin et fournir aux professionnels des études de marché les capacités qu'ils souhaitent voir rassemblées au sein d'une plateforme unique, supérieure à toute autre alternative actuellement disponible », a-t-elle ajouté.

Dynata Marketplace est accessible à partir de la plateforme d'étude automatisée Samplify de Dynata, une solution évolutive qui fournit un point d'accès unique pour les travaux de recherche, partout dans le monde. Elle offre un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux données d'étude et un ensemble d'outils complet comprenant la rédaction de scripts, le ciblage et la sélection pour les enquêtes, la visualisation des données et des outils d'analyse. Les clients disposent de trois options en matière de prestation de services :

Une solution en libre-service via le portail sécurisé Samplify, qui leur permet de se connecter et d'exploiter en autonomie l'espace d'étude privé, ou de bénéficier de l'aide de l'équipe d'assistance de Dynata.

Une solution programmatique s'intégrant entièrement aux systèmes du client par le biais d'une API.

Un service entièrement géré avec assistance consultative de l'équipe expérimentée de Dynata.

À propos de Dynata

Dynata est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données first-party recueillies auprès des consommateurs et des professionnels. Avec une portée englobant plus de 60 millions de personnes dans le monde entier et une vaste bibliothèque d'attributs de profil individuels collectés au moyen d'enquêtes, Dynata est le garant de données de qualité, précises et fiables. La société a développé des solutions et des services de données innovants autour de son offre principale de données first-party, afin de faire entendre la voix du client à travers tout le spectre du marketing, des études de marché à la publicité. Dynata travaille pour près de 6 000 organismes d'étude de marché, agences média et publicitaires, sociétés de conseil et d'investissement, ainsi que pour des clients issus des secteurs de la santé et des entreprises en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez www.dynata.com .

