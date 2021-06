Dyrektor generalny Kuaishou, Su Hua: Kuaishou dociera do 1 miliarda międzynarodowych comiesięcznych aktywnych użytkowników

PEKIN, 24 czerwca 2021 /PRNewswire/ -- China Media Group (CMG) i Kuaishou zorganizowały wspólną konferencję prasową, na której oficjalnie ogłosiły strategiczne partnerstwo w zakresie produkcji krótkich materiałów wideo na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 i Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. Kuaishou posiada obecnie oficjalne prawa do transmisji Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 i Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Jako pierwsza platforma krótkich filmów wideo i transmisji na żywo na świecie, Kuaishou stała się oficjalnym nadawcą Igrzysk Olimpijskich.

Su Hua, dyrektor generalny spółki Kuaishou Technology, podkreślił na konferencji, że firma pozostaje wierna swoim początkowym założeniom nagrywania i dzielenia się historiami życia. Podkreślił również, że to zaszczyt dla Kuaishou, iż może dokumentować i uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich wraz ze wszystkimi użytkownikami. Od 2011 roku spółka jest pionierem w dostarczaniu internautom na całym świecie możliwości nagrywania i dzielenia się swoimi przeżyciami. Platforma była świadkiem wzrostu i rozwoju różnych aspektów społeczeństwa i stopniowo stała się bazą dla współczesnych serwisów mediów społecznościowych. Obecnie posiada 1 miliard comiesięcznych aktywnych użytkowników z całego świata. Ludzie z różnych krajów, w różnym wieku i o różnych stylach życia mają okazję do interakcji i uczenia się od siebie nawzajem. Kuaishou została wybrana, ponieważ jej zasady i społeczność są zharmonizowane z duchem Igrzysk Olimpijskich.

Su wspomniał również, że wielokrotne owocne partnerstwo Kuaishou z CMG pozwoliło firmie na zbadanie nowych sposobów, umożliwiających użytkownikom wygodniejsze uczestnictwo w wydarzeniach na największą skalę. Przykładowo, podczas obchodów Dnia Narodowego 2019, parada była po raz pierwszy transmitowana na żywo z wielu kątów patrzenia, co wygenerowało ponad 1 miliard wyświetleń. Ponadto Gala Noworoczna CCTV 2020 zadebiutowała nową interaktywną funkcją Kuaishou „filmy + polubienia". Nowa funkcja zdobyła ponad 63,9 miliarda interakcji - zdefiniowanych jako komentarze użytkowników i wysyłanie czerwonych pakietów - a nawet ustanowiła nowy rekord liczby polubień dla wydarzenia. Wprowadzona opcja zachęciła użytkowników, którzy teraz oglądają Galę Noworoczną na dwóch ekranach, aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenia.

Spółka Kuaishou jest pewna, że może zapewnić najwyższą jakość transmisji rozgrywek, ponieważ platforma jest domem dla prężnie działających społeczności sportowych i posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu transmisji z najważniejszych wydarzeń sportowych. Według Su, na Kuaishou obecnych jest prawie 50000 wyjątkowych twórców treści sportowych i 150 milionów użytkowników - fanów sportu. Na chwilę obecną treści sportowe na Kuaishou obejmują takie dyscypliny jak piłka nożna, koszykówka, boks, snooker, wyścigi, sporty ekstremalne i sporty outdoorowe. W marcu platforma została nawet oficjalnym partnerem livestream i krótkich filmów wideo Chińskiego Związku Koszykówki (CBA). Łączna liczba odsłon transmisji na żywo w sezonie 2020-2021 osiągnęła najwyższy poziom 810 milionów, zapewniając ponad 360 milionów interakcji. Użytkownicy Kuaishou wykorzystali również treści udostępniane podczas transmisji na żywo do stworzenia własnych treści, co świadczy o ogromnym sukcesie tego wydarzenia.

W ramach partnerstwa z Igrzyskami Olimpijskimi Kuaishou zapowiedziała plany wykorzystania swoich unikalnych możliwości produktowych i doświadczenia technologicznego do stworzenia serii interaktywnych funkcji, które pozwolą użytkownikom na wirtualne uczestnictwo w Olimpiadzie. Jednocześnie firma zobowiązuje się do poprawy metod promocji Igrzysk, do zbadania różnych perspektyw rejestrowania Igrzysk i zapewnienia pełnej relacji ze wszystkich wydarzeń. Kuaishou będzie współpracować z CMG w nadziei na stworzenie najbardziej interaktywnego i rozbudowanego przekazu z Igrzysk Olimpijskich w historii.

SOURCE Kuaishou Technology