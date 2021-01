Dyrektor generalny TOJOY na Europę Zachodnią, Richard Burton, o kompleksowej umowie inwestycyjnej między UE a Chinami

UE oczekuje, że umowa ta doprowadzi do większego zrównoważenia stosunków handlowych między UE a Chinami. W ramach umowy Chiny zobowiązały się do zwiększenia dostępu do swojego szybko rozwijającego się rynku obejmującego 1,4 mld konsumentów. Celem umowy jest zagwarantowanie spółkom europejskim odpowiednich warunków do konkurowania z lokalnymi przedsiębiorstwami sektora prywatnego i państwowego na równych zasadach.

Ogłoszenie tej informacji na początku 2021 r. jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście negatywnego wpływu, jaki pandemia nadal wywiera na ogólnoświatowe tendencje wzrostowe. Zagwarantowanie dostawcom kapitału z różnych stron świata dostępu do poszczególnych sektorów gospodarki, w których inwestycje są niezbędne, to dla UE i Chin ważny krok w walce z gospodarczymi skutkami pandemii.

CAI odnosi się do wielu sektorów gospodarki, liberalizując dostęp do rynku poprzez ograniczenie lub stopniowe znoszenie wymagań dotyczących przedsięwzięć joint venture, np. w dziedzinie obowiązkowych transferów technologii i dużego zaangażowania organów rządowych w licencjonowanie technologii.

Spółki UE prowadzące działalność w sektorach bezpośrednio objętych umową będą miały możliwość skorzystania z polityk sformułowanych w umowie. Dotyczą one badań i rozwoju w dziedzinie zasobów biologicznych, międzynarodowego transportu morskiego, sektora motoryzacyjnego w odniesieniu do pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii oraz prywatnej opieki zdrowotnej.

Umowa może również doprowadzić do pogłębienia współpracy między partnerami europejskimi i chińskimi. Spodziewam się, że umowa spowoduje nie tyle to, że spółki z UE odstąpią od nawiązywania lokalnych partnerstw czy tworzenia przedsięwzięć joint venture, ale raczej do większego zrównoważenia i transparentności tych partnerstw. Dodatkowa presja wynikająca z obowiązujących obecnie ograniczeń w podróżowaniu podyktowanych pandemią oznacza, że każda spółka z UE, która planuje prowadzenie rentownej działalności w Chinach, zacznie przywiązywać większą wagę do wysokiej jakości partnerstw lokalnych.

TOJOY umożliwia spółkom z UE nawiązywanie kontaktów i zawieranie umów z wysokiej jakości partnerami lokalnymi, uzyskanie dostępu do finansowania, uruchamianie partnerstw oraz korzystanie z zasobów niezbędnych do rozwinięcia działalności w Chinach i skorzystania z polityk sformułowanych w CAI. Pierwsze europejskie przedstawicielstwo TOJOY powstało w czerwcu 2019 r w Paryżu, po części po to, aby świadczyć usługi na rzecz wielu globalnych inwestorów poszukujących możliwości prowadzenia działalności zarówno w Europie, jak i w Chinach.

Uwzględniając fakt, że umowa ta prowadzi do umocnienia stosunków gospodarczych między Chinami a Europą, oczekujemy, że wzrośnie również ranga platform akceleracyjnych dla biznesu, takich jak TOJOY.

Dzięki wykorzystaniu tych platform w poszukiwaniu rzetelnych, chińskich partnerów na drodze do pozyskiwania kapitału i tworzenia wspólnych przedsięwzięć, przedsiębiorstwa europejskie będą mogły uzyskać dostęp do zasobów niezbędnych do rozpoczęcia rentownej działalności bądź szybkiego jej rozwinięcia w Chinach. Spółki chińskie również mogą skorzystać z tych platform, aby wkroczyć na rynki europejskie i rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Platformy umożliwiają również wypracowanie modeli współpracy odnoszących się do wszelkiego rodzaju działalności, począwszy od obrotu towarami, a skończywszy na projektach ogólnokrajowej ekspansji, a nawet fuzji i nabyć.

Chiny są i pozostaną jednym z najszybciej rozwijających się ryków. Jestem przekonany, że spółki europejskie, których nie ma jeszcze w Chinach za cel nadrzędny postawią sobie przeniesienie inwestycji do Chin.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1429276/image.jpg

Related Links

https://en.tojoy.com/



SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.