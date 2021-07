Działania sponsoringowe podczas EURO 2020 nieodzownym wyborem w ramach strategii globalizacji Hisense

Doskonałe zintegrowane możliwości rynkowe i szeroko rozpoznawalna reputacja na rynku stanowią wymóg objęcia funkcji oficjalnego sponsora. Działania sponsoringowe firmy Hisense są dowodem na możliwości marki i doskonałą reputację zbudowaną na fundamencie marketingu sportowego.

Firma Hisense wybudowała 16 ośrodków badawczo-rozwojowych i 17 baz produkcyjnych, założyła 54 spółki i oddziały na całym świecie, ciągle poszerza globalną sprzedaż i kształt sektora od początku wdrażania strategii globalizacji. Ponadto poprzez działalność charytatywną i marketing sportowy, zwiększa widoczność marki Hisense, osiągając powszechne zaufanie i uznanie na całym świecie.

Do końca 2020 r., przychody z marek należących do firmy Hisense stanowiły 78% przychodów uzyskanych dzięki międzynarodowym działaniom marketingowych. „Po 30 latach działalności, Hisense jest odnoszącym sukcesy międzynarodowym przedsiębiorstwem i uznaną międzynarodową marką" - powiedział Jia Shaoquian. „Kluczowymi posunięciami taktycznymi w drodze do globalizacji przedsiębiorstwa są internacjonalizacja opracowywania nowych produktów, produkcji i brandingu oraz działania marketingowe", jak utrzymuje przewodniczący Hisense, Zhou Houjian, umocnienie międzynarodowego systemu rynkowego i budowa marki własnej stanowią część niezachwianej ścieżki rozwoju Hisense.

Międzynarodowe zintegrowane zasoby marketingowe ukierunkowane na przyspieszenie globalizacji

„Posiadanie kompleksowego globalnego systemu marketingowego i drobiazgowych planów działalności operacyjnej prowadzi do pomyślnego rozwoju globalizacji przedsiębiorstwa. Globalizacja Hisense została przyspieszona poprzez połączenie doświadczenia i działań w pięciu obszarach" - powiedział Zhu Dan, prezes Hisense International Co., Ltd.

Firma Hisense uruchomiła szereg kampanii marketingowych w Europie w celu zmaksymalizowania korzyści płynących ze sponsoringu: przedstawienie marki Hisense na wieżach festiwalowych na terenie Europy, organizacja wydarzeń w ramach „Trophy Tour", zwiększenie ruchu w sieci poprzez kampanie obejmujące rozdawanie upominków promocyjnych na portalu Twitter i zwiększenie sprzedaży online. Poprzez szeroki wachlarz kampanii, pomyślnie zwiększono oddziaływanie marki.

Kontrole jakości: budowa ośrodków badawczo-rozwojowych na całym świecie umożliwia produkcję na szczeblu lokalnym ukierunkowaną na zapewnienie jakości produktów.

Wiedza na temat łańcucha dostaw: poprzez założenie centrum zarządzania łańcuchem dostaw i oddziałów zagranicznych oraz poprzez partnerstwa z lokalnymi platformami handlowymi, firma Hisense zwiększa gwarancję zamówień zagranicznych i osiągnięcie wskaźników punktualności e-zamówień, zapewniając lepsze doświadczenia klientów.

Zintegrowany system: firma Hisense wykorzystuje globalne zasoby B+R, produkcyjne i sprzedażowe w celu zapewnienia kwalifikacji produktów i spełnianie potrzeb konsumentów.

Utalentowani pracownicy: Hisense uważa, że podstawą innowacji technologicznych jest zgromadzenie wokół siebie i rozwój talentów. Firma Hisense zatrudnia wielu utalentowanych pracowników specjalizujących się w opracowywaniu chipów, sztucznej inteligencji i w innych obszarach, w celu udoskonalania technologii i poprawy jakości.

Marketing sportowy pomógł w sprzedaży produktów

Nieustanne zaangażowanie w sportowe działania marketingowe umacnia pozycję przedsiębiorstwa i prowadzi do lepszych wyników sprzedaży.

W porównaniu z EURO 2016, Hisense w większym stopniu koncentruje się na sprzedaży produktów i akcjach marketingowych podczas EURO 2020. Czerpiąc korzyści z działań sponsoringowych, w okresie od stycznia do czerwca 2021 sprzedaż telewizorów laserowych Hisense wzrosła ponad dziesięciokrotnie rok do roku. Duży ekran, technologia Ultra-HD, doskonała jakość i światowej klasy dźwięk są niezwykłymi cechami tych telewizorów i przesłankami do ich zakupu.

Pang Jing, dyrektor działu marketingu międzynarodowego Hisense, powiedział: „Korzyści płynące z doświadczeń działalności sponsoringowej podczas EURO 2016 i FIFA World Cup 2018 obejmują jej wyższy stopień zaawansowania i skuteczność podczas EURO 2020. Założenie większej liczby oddziałów zagranicznych i stworzenie kompleksowego systemu łańcucha dostaw oraz możliwość zgromadzenia zasobów na skalę globalną przyczyniły się do sukcesu kampanii marketingowych prowadzonych przez firmę Hisense podczas EURO 2020. Koncentracja na zwiększaniu sprzedaży produktów i umacnianie renomy marki stały się celem działań marketingowych w ramach EURO 2020. W przyszłości firma Hisense nadal będzie prowadzić działania w zakresie marketingu sportowego".

Hisense angażuje się w marketing sportowy, kontynuując długofalowe inwestycje i realizacje strategii globalizacji. Od sponsorowania EURO 2020, FIFA World Cup, po inne imprezy sportowe, poprzesz kompleksowe możliwości i innowacyjne produkty - to wszystko pozwala Hisense na zachowanie przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku.

