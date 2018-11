Dziedzictwo narodowe, kij bejsbolowy z asa Babe Ruth z 1924 r. trafia na aukcję

Zdjęcie Rutha składającego autograf na kiju z asa z 1924 r. (na zdjęciu) to jedyna znana reprezentacja tego pałkarza podpisującego kij w stroju. Poza fotografią uwieczniającą podpisanie kija istnieje także zdjęcie Rutha przekraczającego czwartą bazę po asie na piłce Johnsona.

Grossman, jako nowy posiadacz kija, zgromadził wiele zdjęć i artykułów w cennym albumie, który został dołączony do kija na aukcji.

Grossman przywiązywał dużą wagę do kija Babe Ruth aż do śmierci w 1986 r., kiedy to kij trafił w posiadanie jego siostrzeńca, Mike'a Robinsona. Niestety kij i album zostały skradzione w 1989 r., ale po trwających 29 lat poszukiwaniach kij został niedawno odnaleziony i zwrócony Robinsonowi.

Rola, którą Babe Ruth i Walter Johnson odegrali w bejsbolu jest ogromna. Obaj gracze znaleźli się w pierwszej szóstce, która trafiła do bejsbolowej galerii sław.

Pamiątki po Babe Ruth uznawane są za najwartościowsze przedmioty kolekcjonerskie. Sześć (6) z czołowych piętnastu (15) najdroższych, kiedykolwiek sprzedanych pamiątek sportowych należało do Babe Ruth.

Najwyższą cenę, za którą sprzedano pamiątkę sportową osiągnęła koszulka Babe Ruth z 1920 r. Przedmiot ten sprzedano za 4 415 000 dolarów na aukcji w roku 2012.

Kij jest nie tylko najlepiej opisanym przedmiotem pamiątkowym w historii sportu, ale także został zweryfikowany przez najlepszych ekspertów branżowych i otrzymał najwyższą możliwą ocenę GU10.

Chociaż cena wywoławcza kija wynosi 3 000 000 dolarów, kolekcjonerzy już spekulują, że kij z asa z 1924 r. Babe Ruth zostanie sprzedany za jeszcze wyższą kwotę, niż koszulka Babe Ruth z 1920 r. Tym samym kij może stać się najdroższą pamiątką sportową w historii.

Nagranie kija z asa Babe Ruth w 1924 r.: www.1924baberuthbat.com/#video

Rejestracja do udziału w aukcji kija: http://sports.mearsonlineauctions.com/catalog.aspx?category=23

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/775181/Babe_Ruth_Home_Run_Bat.jpg

