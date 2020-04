Dzięki nawiązaniu współpracy z nowymi partnerami, CATL zwiększy swoje zaangażowanie w elektryfikację pojazdów użytkowych w Europie

NINGDE, Chiny, 27 kwietnia 2020 r. /PRNewswire/ -- W odpowiedzi na rosnący trend ku elektromobilności, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) (300750.SZ), światowy lider w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, rozszerza swoje partnerstwo z VDL Bus & Coach B.V. i Quantron AG w zakresie optymalizacji lokalnych rozwiązań produktowych i usługowych do elektryfikacji pojazdów użytkowych w Europie. Nowe partnerstwa odegrają ważną rolę w międzynarodowej strategii CATL w sektorze biznesowym pojazdów użytkowych, pozwalając na stworzenie kompleksowej i bogatej sieci dużych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Współpraca z VDL Bus & Coach w zakresie dystrybucji autobusów elektrycznych w UE

Firma CATL podpisała niedawno umowę z VDL Bus & Coach, europejskim pionierem w dziedzinie elektrycznego transportu publicznego. Zgodnie z umową, CATL zapewni firmie VDL Bus & Coach system akumulatorów o wysokiej gęstości energetycznej w oparciu o swoją standardową platformę produktową LFP CTP (cell-to-pack). Posiadając 22-procentowy udział w rynku, VDL Bus & Coach jest liderem sektora autobusów elektrycznych w Europie. Dzięki obecnej współpracy, firma CATL będzie mogła zaoferować elastyczne rozwiązania i usługi w całym cyklu życiowym dla europejskich klientów zamawiających autobusy elektryczne. Ponadto VDL Bus & Coach będzie nadal zwiększać swój udział w rynku, zmierzając do realizacji celu „Aiming for Zero" („Dążąc do zera"). Pierwsze autobusy będące owocem tej współpracy wyjadą na drogi w Holandii jeszcze w tym roku.

Quantron AG autoryzowanym dealerem CATL w Europie

Na podstawie nowej umowy pomiędzy CATL a Quantron AG, niemiecka spółka Quantron AG stała się autoryzowanym dystrybutorem i partnerem serwisowym CATL w zakresie pojazdów użytkowych i zastosowań przemysłowych w Europie. Jako importer, Quantron AG pełni funkcję autoryzowanego dealera CATL dostarczającego akumulatory firmy w Europie. Dzięki ofercie standardowych akumulatorów CATL, pakietów LFT CTP (cell-to-pack) i modułów NMC, CATL i Quantron AG zapewnią MŚP możliwość korzystania z elastycznych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb od momentu sprzedaży, poprzez pomoc wdrożeniową, aż po obsługę posprzedażową, nawet w przypadku niedużych zamówień. Przy wsparciu sieci Quantron AG, CATL jest w stanie jeszcze bardziej skrócić czas dostawy, lepiej dostosować się do zastosowań lokalnych i zaoferować rozwiązania o znakomitej opłacalności.

„Spółka CATL jest silnie zaangażowana w tworzenie innowacji w zakresie energii na całym świecie. Zapewnienie wysoce wydajnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie elektryfikacji pojazdów użytkowych jest kluczowym elementem ogólnego rozwoju rynku elektromobilności – powiedział Li Xiaoning, prezes wykonawczy Działu Zastosowań w Pojazdach Użytkowych na Świecie. - CATL, VDL Bus & Coach i Quantron AG cechują się takim samym zaangażowaniem i pasją w realizowaniu idei elektromobilności. Cieszymy się, że możemy pracować razem z naszymi partnerami, aby zapewnić jeszcze więcej wartościowych rozwiązań naszym wspólnym klientom w Europie".

Różnorodne rozwiązania dla różnych zastosowań

Inaczej niż w przypadku samochodów osobowych, wymogi aplikacyjne i warunki pracy są o wiele bardziej skomplikowane w przypadku elektryfikacji pojazdów użytkowych, do których zalicza się autobusy miejskie/międzymiastowe, samochody ciężarowe, minibusy i furgonetki oraz pojazdy do zastosowań przemysłowych, takie jak wózki widłowe i maszyny budowlane.

Aby lepiej dostosować się do różnorodnych scenariuszy zastosowań, rozwiązania akumulatorowe firmy CATL opierają się o technologię litowo-żelazowo-fosforanową (LFP), posiadają wyjątkowo długi cykl życia i wysoką stabilność cieplną do 800°C. Dzięki tym cechom, produkty CATL osiągają znakomite wyniki w zakresie TOC (całkowitego kosztu posiadania) i bezpieczeństwa. Wykorzystując technologię CTP, która zmniejsza liczbę konwencjonalnych elementów modułowych, akumulator posiada wyższą efektywność integracji w 90%, a ostateczna gęstość energetyczna systemu LFP CTP osiąga wartość aż 160 Wh/kg. Również akumulatory litowo-niklowo-manganowo-kobaltowe (NMC) stanowią optymalne rozwiązanie dla elektryfikacji pojazdów użytkowych, szczególnie w przypadku pojazdów o wyższych wymaganiach w zakresie opłacalności na większą skalę. Tego rodzaju akumulatory zasilają pojazdy oferując wyższą gęstość energetyczną, a więc są idealne do zastosowań, gdzie pokonywane są dłuższe dystanse i głównym celem jest wypracowanie zysku.

Poza VDL Bus & Coach i Quantron AG, CATL nawiązał partnerstwo z Daimler Trucks & Buses i został częścią międzynarodowego sojuszu VWCO, e-Consortium, który promuje elektryfikację pojazdów użytkowych na całym świecie.

CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) jest światowym liderem w zakresie opracowywania i produkcji baterii litowo-jonowych, prowadzącym działania B+R, produkcję i sprzedaż systemów akumulatorowych na potrzeby nowych pojazdów elektrycznych i systemów przechowywania energii. W 2019 r. roczny poziom sprzedaży akumulatorów firmy dla pojazdów elektrycznych wyniósł 40,25 GWh, plasując firmę na pierwszym miejscu na świecie w zakresie poziomu wykorzystanej energii z akumulatorów dla pojazdów elektrycznych wg SNE Research.

Wg stanu na 2019 r. spółka CATL zatrudniała przeszło 26 tys. pracowników na całym świecie. Siedziba główna spółki mieści się w Ningde w Chinach, a jej filie w Pekinie, Liyang (Prowincja Jiangsu), Xining (Prowincja Qinghai) i Yibin (Prowincja Syczuan). W pozostałych krajach spółka jest obecna w Monachium (Niemcy), Paryżu (Francja), Yokohamie (Japonia), Detroit (USA) i Vancouver (Kanada).Spółka jest także właścicielem i operatorem zakładów produkcji akumulatorów w prowincjach Fujian, Jiangsu, Qinghai i Syczuan. Pierwsza fabryka w Europie powstaje obecnie w niemieckim mieście Erfurt. W czerwcu 2018 r. spółka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Shenzhen (kod 300750).

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.catlbattery.com .

