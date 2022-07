Dzięki Petal Maps nawigacja jest wciągająca i realistyczna

Petal Maps zaprowadzi cię na miejsce przy pomocy bogatych efektów świetlnych

Znalezienie drogi czasem bywa trudne. Wygląd ulic, które przemierzasz zapewne znacząco różni się od tego, co widzisz na ekranie telefonu, a różnice w oświetleniu mogą odwracać twoją uwagę. W trybie nocnym, integralną częścią rzeczywistego świata są światła uliczne. Aby jak najwierniej oddać rzeczywistość, Petal Maps dodaje wieczorne światła, które symulują nocne efekty na drodze, w tym oświetlenie uliczne i efekty świateł budynków i zapewnia wysoki poziom dokładności i szczegółów mapy.

Ta funkcja przyda się użytkownikom, którzy będą mogli teraz cieszyć się wyższym poziomem detali. Przykładowo, gdy zapalają się światła w oknach budynków oznacza to, że w wyszukiwanej lokalizacji jest noc. Dzięki temu użytkownicy będą mogli lepiej dopasować wskazówki w Petal Maps do swojego otoczenia, nawet kiedy zmieni się oświetlenie.

Zobacz swoje otoczenie z bogactwem detali dzięki modelom 3D ważnych miejsc

Zespół Petal Maps zbudował około 26 tys. białych modeli budynków i efektów 3D dla najbardziej rozpoznawalnych miejsc, jak Wieża Eiffla, London Eye, Kuala Lumpur Tower i inne. Dzięki modelom miejsc 3D w Petal Maps, użytkownicy mogą bardziej szczegółowo przyjrzeć się słynnym budowlom w okolicy, a nawet podróżować wirtualnie po świecie, bez wychodzenia z domu. Znane miejsca w 3D odzwierciedlają rzeczywisty wygląd słynnych budowli, oferując użytkownikom subtelne detale i niuanse podczas nawigacji.

Poza znanymi miejscami w 3D, Petal Maps zapewnia także bardziej realistyczną mapę w 3D z takimi elementami, jak pogoda, drzewa, czas i inne. Efekty 3D dają użytkownikom nowe informacje i pomagają ustalić, gdzie się znajdują albo dokąd się wybierają dzięki możliwości porównania drobnych szczegółów wyświetlanych w Petal Maps z tym, co znajduje się przed ich oczami.

Warstwy temperatury i opadów Petal Maps oraz system klasyfikacji kolorem dodają życia mapom

Co więcej, ostatnia aktualizacja Petal Maps sprawia, że nawigowanie jest jeszcze ciekawsze, dzięki warstwom temperatury i opadów oraz naturalnym kolorom terenu.

Ludzie często uważają, że szukanie drogi lub czytanie mapy to nudne i uciążliwe zadania. Dlatego twórcy Petal Maps wkładają ogromny wysiłek w upodabnianie map do rzeczywistego świata i zwiększanie autentyczności i dokładności map i nawigacji, aby było to ciekawe doświadczenie.

Petal Maps obejmuje sporą liczbę warstw mapy, takich jak teren i pogoda, co pozwala odzwierciedlić warunki rzeczywiste, aby użytkownicy mogli zapoznać się z warunkami pogodowymi i temperaturą. Dzięki temu mogą się odpowiednio przygotować, korzystając z bezpośredniego wglądu w warunki pogodowe na trasie i w miejscu docelowym w obrębie warstwy bez konieczności otwierania wielu prognoz pogody i na przykład zabrać ze sobą parasolkę, jeśli tam, gdzie się wybierają są silne opady deszczu. Dodatkowe detale dodają życia mapom.

Użytkownicy mogą zmieniać warstwy mapy dotyczące pogody, takie jak temperatura i opady dzięki opcji przełączania warstw znajdującej się w prawym górnym rogu strony głównej Petal Maps. Wystarczy kliknąć Wybierz warstwę, następnie Warstwa pogodowa oraz Warstwa temperatury/opadów.

Petal Maps stosuje także system klasyfikacji kolorem, który odpowiada rzeczywistym lokalizacjom, prezentując takie cechy geograficzne, jak zbiorniki wodne, tereny zielone i góry w sposób odpowiadający temu, jak użytkownicy postrzegają te krajobrazy. Dzięki temu nawigacja jest o wiele bardziej angażująca i można chłonąć malownicze widoki pięknych naturalnych krajobrazów na swoim ekranie.

Przyjemniejsze nawigowanie dzięki spersonalizowanym funkcjom Petal Maps

Ostatnia aktualizacja zawiera także personalizowane motywy dla wszystkich czterech pór roku – wiosny, lata, jesieni i zimy – co sprawia, że proces nawigacji jest bardziej różnorodny. Aby przełączyć na personalizowany motyw, przejdź do Mojej Strony, a następnie kliknij Ustawienia i zmień swoje Ustawienia wyświetlania.

Aby dowiedzieć się więcej o swoich zwyczajach związanych z podróżowaniem, zajrzyj do raportu Podróży użytkownika Petal Maps. Petal Maps generuje raport w oparciu o aktywność użytkownika, wysyłając go okresowo poprzez powiadomienia push, dając lepszy wgląd w zwyczaje podróżowania.

Dodatkowo, Petal Maps oferuje użytkownikom tryb Jazdy (Cruise Mode). Kiedy prędkość rejestrowana przez Petal Maps przekracza 15 km/h i trwa to dłużej niż 10 s, włącza się tryb Jazdy. Po włączeniu trybu jazdy użytkownik otrzymuje wiadomości głosowe o radarach, ograniczeniach prędkości i warunkach drogowych na trasie. Dzięki temu nawigowanie jest łatwiejsze.

Wyrafinowane i niezwykle intuicyjne tryby wyświetlania właśnie zaktualizowanej aplikacji Petal Maps sprawią, że trafisz tam, dokąd zmierzasz w przyjemny i wciągający sposób.

Petal Maps nadal się rozwija, aby zapewnić swoim użytkownikom jeszcze bardziej immersyjne doświadczenia. Dzięki bogatym warstwom, modelom znanych miejsc w 3D i oświetleniu nocnemu, użytkownicy otrzymują bardziej realistyczne wizualizacje map, które łączą ich ze światem wokół.

(funkcje Petal Maps mogą różnić się w zależności od kraju/regionu i podlegają warunkom rzeczywistym)

