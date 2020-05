Dzień Matki: Xi Jinping wspomina dzieciństwo u boku rodzicielki

PEKIN, 11 maja 2020 r. /PRNewswire/ -- Dla Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga, „rodzina to pierwsza sala lekcyjna ludu, a rodzice to pierwsi nauczyciele". Tak mówiła mu kiedyś matka, Qi Xin, i te słowa towarzyszą mu do dziś.

W tegoroczny Dzień Matki chiński nadawca telewizyjny China Central Television (CCTV) zaprezentował wspomnienia z dzieciństwa chińskiego prezydenta, zawierające opowieść o tym jak wielką pozytywną rolę w jego życiu odegrała mądrość przekazana przez matkę.