E-book da Sodexo Benefícios ensina como fazer a transição para uma vida vegetariana e vegana

SÃO PAULO, 2 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O meio ambiente segue em constante transformação e com ele as tendências alimentares. O movimento de escolha por refeições sem ingredientes de origem animal e que impactem cada vez menos a natureza vem ganhando adeptos. No Brasil, já são mais de 30 milhões de pessoas que se identificam como vegetarianas, quase o dobro quando comparado a 2012, segundo o pesquisa IBOPE. Ainda segundo o estudo, hoje quase um terço dos brasileiros se encaixa nesse perfil, e o número de pessoas que têm a intenção de reduzir nos próximos anos é ainda maior. Mas a transição alimentar para esse novo estilo de vida mais consciente nem sempre é fácil de realizar.

De olho nessa movimentação e com a missão de levar mais qualidade de vida às pessoas e organizações, a Sodexo Benefícios e Incetivos por meio do programa Viver Bem e em parceria com o EscolhaVeg da ONG Mercy For Animals, lança o e-book 'O guia vegetariano para começar'. Gratuito, o arquivo pode ser baixado na íntegra aqui. O conteúdo inicia mostrando o passo a passo para essa mudança, explica o conceito de vegetarianismo e veganismo, aponta as vantagens de aderir a esse tipo de alimentação e ainda traz receitas fáceis, nutritivas e livres de crueldade animal.

"A produção de carne para alimentação exige muitos recursos e gera impactos significativos à natureza, como o desperdício de recursos hídricos, recorrentes casos de desmatamentos, perda de biodiversidade, processos de erosão do solo, entre outros. Além disso, é possível ter uma boa saúde ao adotar esse estilo de vida", conta Soraia Batista, nutricionista da Sodexo e responsável pelo Viver Bem. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 14,5% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera são provocados pela flatulência do gado.

O Viver Bem, da Sodexo Benefícios e Incentivos, é um programa de saúde, bem estar e qualidade de vida, que tem como objetivo promover um estilo de vida saudável a todos os públicos, apoiar ações de educação alimentar e qualidade de vida, além de melhorar a situação nutricional dos trabalhadores brasileiros, de acordo com a legislação do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.Já o EscolhaVeg é um programa da organização Mercy For Animals que tem como missão auxiliar redes de restaurantes, lanchonetes, refeitórios e varejistas na inclusão e promoção de opções à base de plantas nos seus cardápios e estabelecimentos. O programa oferece suporte gratuito em todas as etapas do processo, desde consultoria de cardápio, mapeamento de fornecedores, materiais educativos e treinamentos internos, até apoio na divulgação para o público final.

Confira a seguir algumas receitas exclusivas do e-book:

Pão de beijo

Ingredientes

1/4 de xíc. de água;

5 col. de sopa de óleo;

1 col. de chá rasa de sal;

1 1⁄2 xíc. de polvilho doce;

1/2 xíc. de polvilho azedo;

1 col. de café de cúrcuma;

2 xíc. (300 g) de purê de batata morno.

Modo de preparo

Acrescente o óleo, a água e o sal em uma panela até que ferva. Em outro recipiente, misture todos os ingredientes secos e adicione os líquidos, ainda quentes. Acrescente o purê de batata, de preferência em temperatura morna, e mexa bem com as mãos, até que fique uma massa homogênea (cuidado para não se queimar!). Forme bolinhas de 3 cm de diâmetro e asse por 30 min a 180o C.

Dica: você pode acrescentar ervas finas, sementes de chia, pedaços de queijo vegetal e o que mais sua criatividade mandar!

Estrogonofe de palmito

Ingredientes

Azeite de oliva para refogar;

1 cebola grande picada;

4 dentes de alho picados;

1 vidro (270 g) de palmito picado;

250 g cogumelo paris em conserva;

1 xíc. de creme de castanha-de-caju (receita abaixo);

3 col. de sopa de extrato de tomate;

2 col. de sopa de ketchup;

2 col. de sopa de mostarda;

1 xíc. de água;

Sal, pimenta e cominho o quanto baste.

Creme de castanha-de-caju: 1⁄2 xícara de castanha de caju hidratada e drenada

+ 1 xícara de água. Bata no liquidificador até virar um creme espesso.

Modo de preparo do estrogonofe

Aqueça o azeite e doure a cebola e o alho. Coloque o palmito e o champignon drenados e deixe dourar. Acrescente os demais ingredientes. Verifique a textura e o tempero (adicione mais água se achar necessário) e está pronto! Sirva com arroz integral e batata palha.

Dica: você também pode testar fazer com carne de soja e funghi!

