e.GO Mobile abre loja icônica da marca em Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha

Nas lojas da marca e.GO, os visitantes podem conhecer os veículos de perto e se familiarizar com a tecnologia de produção revolucionária do e.GO, elementos de design únicos e seus recursos inteligentes. Os clientes também podem fazer test drive e encomendar o veículo diretamente na loja. A empresa tem planos de inaugurar suas novas lojas da marca em outras cidades da Europa, com Milão, Atenas e Dubai a caminho.

Juntamente com o início da campanha global da empresa "The Time Is Now" ("A Hora é Agora"), a abertura da primeira loja da marca representa outro marco importante na trajetória da e.GO para acelerar a transformação tão necessária na mobilidade elétrica urbana, oferecendo um carro elétrico sustentável, durável e acessível, além de único em muitos aspectos.

"Estamos muito satisfeitos em levar a e.GO para a linda cidade de Hamburgo. Um metropolitano à frente da transformação urbana e uma comunidade acolhedora e vibrante, cuja calorosa saudação não só dá as boas-vindas a todos os navios que chegam ao porto, mas também à mudança tão necessária à mobilidade livre de emissões", disse Ali Vezvaei, presidente da diretoria da Next.e.GO Mobile SE.

Acelerando a adoção no ambiente urbano

Os preços acessíveis, a facilidade de uso e a sustentabilidade do ciclo de vida são fundamentais para impulsionar a adoção da mobilidade elétrica no ambiente urbano em constante expansão. A e.GO oferece tudo isso. A robusta estrutura em alumínio e a carroceria externa feita de polímero altamente durável proporcionam à vida do e.GO um ciclo de vida mais longo e um menor custo total de propriedade. O recurso de troca de bateria inteligente, o primeiro desse tipo em um carro elétrico urbano, oferece ao usuário uma experiência e tranquilidade diferenciadas, ao mesmo tempo que realça a pegada ecológica do e.GO em comparação com muitas outras opções disponíveis no mercado.

FONTE e.GO Mobile

