e.GO Mobile abre una tienda de la marca icónica en Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania

Junto con el inicio de la campaña global de la compañía "The Time Is Now", las aperturas de las tiendas de la marca suponen otro hito importante en el viaje de e.GO para acelerar la tan necesaria transformación en la e-movilidad urbana ofreciendo un coche eléctrico sostenible, duradero y asequible que también es único en muchos aspectos.

"Estamos encantados de llevar el e.GO a la hermosa ciudad de Hamburgo. Una metrópoli que está a la vanguardia de la transformación urbana y una comunidad acogedora y vibrante cuyo entrañable saludo no sólo da la bienvenida a cada barco que llega al puerto, sino también al tan necesario cambio hacia una movilidad sin emisiones," dijo Ali Vezvaei, presidente de la Junta de Next.e.GO Mobile SE.

Acelerar la adopción en el entorno urbano

La asequibilidad, la facilidad de uso y la sostenibilidad del ciclo de vida son factores clave para impulsar la adopción de la electromovilidad en el entorno urbano, cada vez más extendido. e.GO ofrece todo. El robusto bastidor de aluminio y la carrocería exterior de polímero de gran durabilidad confieren al e.GO Life un ciclo de vida más largo y un menor coste total de propiedad. La función de intercambio inteligente de la batería, la primera de este tipo para un coche eléctrico urbano, proporciona una experiencia de usuario diferente y tranquilidad, al tiempo que mejora la huella ecológica del e.GO en comparación con muchas otras opciones del mercado.

