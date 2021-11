e.GO Mobile, der deutsche Hersteller von Elektrofahrzeugen, kündigt die Einführung einer intelligenten Batterietauschlösung an - den "e.Pit"

Kunden, die aufgrund eines unerwarteten Ereignisses länger als gewöhnlich unterwegs sein müssen, können diese in ihrem e.GO Life integrierte Funktion nutzen, um die fast leere Batterie gegen eine Vollgeladene in einer ausgewiesenen e.GO-Batterietauschstation – dem "e.Pit" – auszutauschen. Auf dem Rückweg oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, kann der Kunde seinen ursprünglichen Akku – voll aufgeladen – an derselben Station wieder abholen. Die Kunden bleiben Eigentümer ihrer Originalbatterie und behalten über die e.GO-App mit ihrer Batterie-ID jederzeit den Überblick. Der Service wird allen e.GO-Kunden im Rahmen ihres jährlichen Tauschkontingents kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Tauschvorgang dauert etwa 60 Minuten und ist damit schneller als eine Vollladung an einer herkömmlichen öffentlichen Ladesäule. Das Unternehmen arbeitet daran, die Dauer des Tauschvorgangs weiter zu verkürzen, um das Ziel von knapp 30 Minuten in der Zukunft zu erreichen.