É hora de experimentar o Distillery Select da Kavalan

Os sabores distintos de frutas do Kavalan são maçã verde, manga, abacaxi e cereja.

Ian Chang, mestre das misturas e embaixador global da marca, declarou que as pessoas podem confiar na consistência da qualidade do Kavalan.

"O Kavalan é conhecido pela qualidade, porque este é o nosso foco. Mas agora, com o Distillery Select, estamos oferecendo às pessoas qualidade por um preço muito bom", disse ele.

O Sr. Kim gerente da marca no Japão da distribuidora japonesa Leads off, disse: "O Distillery Select da Kavalan possui alta qualidade e seu preço é muito mais baixo do que seu valor".

O Sr. Thierry Benitah, CEO da distribuidora europeia La Maison du Whisky, declarou que o Distillery Select "é a expressão do melhor da Kavalan".

"Suave e elegante e com muitas de frutas no cheiro", disse ele. "Rico e complexo no gosto com notas de baunilha e caramelo doces. Não é apenas um ótimo whisky para ser bebido, é também um single malte misturável diferente".

Dennis Carr, presidente e CEO da distribuidora americana Hotaling & Co. disse: "O Distillery Select da Kavalan atende a demanda por um Kavalan que satisfaça puristas que querem um single malte puro ou com gelo e entusiastas de coquetéis".

"Em menos de uma década de produção de whisky, a destilaria de Taiwan recebeu aclamação mundial e agora possui 23 variedades com a introdução deste novo estilo", declarou ele.

Sobre o whisky Kavalan

A destilaria Kavalan no Condado de Yilian é pioneira na arte do whisky single malte em Taiwan desde 2005. Nosso whisky é envelhecido em umidade e calor intensos e se beneficia da neve derretida da Snow Mountain e da brisa do mar e da montanha, que se combinam para criar a cremosidade característica do Kavalan. A origem do nome é o antigo nome do Condado de Yilan, e nossa destilaria tem o apoio de 40 anos de produção de bebidas da sua empresa-mãe, a King Car Group. Recebemos 280 ou mais condecorações de ouro dos concursos mais competitivos da indústria e nosso whisky está disponível em mais de 70 países. Visite www.kavalanwhisky.com

