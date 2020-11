E o vencedor é... Bem-vindo ao Prêmio International Truck of the Year 2021

O prêmio "International Truck of the Year", (IToY) foi originalmente lançado em 1977 pelo jornalista britânico e editor da revista Truck, Pat Kennett. Hoje, os 24 membros do júri representam as principais revistas de veículos comerciais em toda a Europa. Além disso, nos últimos anos, o grupo IToY ampliou sua esfera de influência ao indicar membros associados nos crescentes mercados de caminhões da China, Índia, África do Sul, Austrália, Brasil, Japão, Irã e Nova Zelândia. Ao todo, os leitores combinados de operadores de caminhões das 24 revistas dos membros do júri da IToY, bem como dos seus oito membros associados, ultrapassam um milhão.