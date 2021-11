E-Steiermark lancera la première production d'hydrogène « vert » en Autriche pour le marché industriel en 2022

L'énergie solaire et le biogaz en sont les sources. Premiers contrats de livraison signés avec Wolfram (Groupe Sandvik). Pour économiser plus de 5 000 tonnes de CO 2 par an. Nouveau partenariat d'entreprises 10 millions d'Euros d'investissements

GRAZ, Autriche, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La décision a été prise : la première installation de production hors site d'hydrogène « vert » en Autriche est en cours de construction par Energie Steiermark à Gabersdorf, dans le sud de la Styrie. Avec un investissement d'environ 10 millions d'euros, une installation de nouvelle génération est en cours de construction sur une superficie de 10 000 mètres carrés. Un système photovoltaïque à grande échelle avec 6 000 mètres carrés de surface de capteurs sera construit et combiné avec les ressources d'une usine de biogaz existante.

« Il s'agit d'une étape supplémentaire dans notre stratégie globale de développement durable. La construction démarrera au printemps 2022, et l'achèvement est prévu pour la fin de l'année », explique le duo de dirigeants Christian Purrer et Martin Graf. Jusqu'à 300 tonnes d'hydrogène vert doivent y être produites chaque année. Cela signifie qu'une voiture à hydrogène peut parcourir plus de 40 millions de kilomètres. Le projet pourra permettre d'économiser jusqu'à 5 200 tonnes de CO 2 par an.

L'hydrogène vert suscite un vif intérêt. Un premier contrat d'approvisionnement vient d'être signé avec Wolfram Bergbau & Hütten AG (Groupe Sandvik). L'entreprise industrielle basée à Saint-Martin s'est procuré une quantité de 840 000 mètres cubes d'hydrogène (environ 70 tonnes) par an afin de rendre sa production encore plus durable à partir d'octobre 2022.

« Le contrat avec Energie Steiermark nous permet de nous lancer dans l'« hydrogène vert » et de renforcer notre stratégie de développement durable. La proximité de notre propre site à St. Martin im Sulmtal avec l'usine de production d'hydrogène est une contribution supplémentaire à l'approvisionnement régional de nos usines métallurgiques de pointe », déclarent Andreas Bock et Alex Nieuwpoort.

« Avec cette nouvelle unité de production et le projet de recherche qui l'accompagne, nous envoyons un signal clair dans toute l'Europe en termes de transition énergétique", ont déclaré Purrer et Graf, "dans le même temps, en coopération avec le Fonds pour le climat et l'énergie, nous pouvons étendre davantage notre partenariat vert avec l'industrie ».

À propos d'Energie Steiermark AG

En tant que l'une des plus grandes entreprises de services d'Autriche, Energie Steiermark se concentre sur l'efficacité énergétique durable et des offres de services innovantes dans les secteurs de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage et de la mobilité. Plus de 1 880 employés consacrent leur expérience et leurs compétences à un partenariat équitable avec environ 600 000 clients en Autriche et à l'étranger. En termes de production, l'entreprise s'appuie exclusivement sur les énergies renouvelables issues de l'eau, du vent, du soleil et de la biomasse. Le propriétaire majoritaire est le Land de Styrie. Energie Steiermark a réalisé un chiffre d'affaires de 1,58 milliard d'euros en 2020.

À propos de Wolfram Bergbau und Hütten AG

Wolfram Bergbau und Hütten AG est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de poudres de haute qualité à base de tungstène. Le minerai de scheelite est extrait sur le site de Mittersill. Afin de préserver les ressources naturelles et de recycler la précieuse matière première, le recyclage des matières premières secondaires a été fortement développé sur le site de St. Martin à Sulmtal.

Photo (libre de droits, de gauche à droite) : Martin Graf (directeur du conseil d'administration d'Energie Steiermark), Andreas Bock (directeur technique Wolfram), Alex Nieuwpoort (président du conseil d'administration de Wolfram) et Christian Purrer (porte-parole du conseil d'administration d'Energie Steiermark). Crédit photo : Energie Steiermark

« Renewable Gasfield" est misen oeuvre sous la direction du projet d'Energie Steiermark avec les partenaires du projet Energienetze Steiermark GmbH, Montanuniversität Leoben, HyCentA Research GmbH, Energie Agentur Steiermark GmbH, l'Institut d'Energie de l'Université Johannes Kepler de Linz, WIVA P&G et l'Office du gouvernement provincial de Styrie, A15 - Département de l'énergie et du logement. Les promoteurs du projet sont des fonds pour le climat et l'énergie, l'Agence autrichienne de promotion de la recherche (FFG) et Kommunal Kredit Public Consulting. Renewable Gasfield fait partie de la région phare à l'échelle de l'Autriche "WIVA P&G ».

