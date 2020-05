EACD: európski odborníci v oblasti komunikácie čelia etickým výzvam, ako aj nedostatkom v oblasti technológií a dát; rodové nerovnosti pretrvávajú v oblastiach kde dominujú ženy

BRUSSELS, 29. mája 2020 /PRNewswire/ -- Dnes boli uverejnené výsledky najväčšej štúdie o strategickej komunikácii a vzťahoch s verejnosťou na svete. Európsky komunikačný monitor 2020 dopytoval viac ako 2 300 odborníkov v 44 krajinách a priniesol tieto hlavné body:

Digitálne komunikačné kanály prinášajú nové etické výzvy, ale väčšine odborníkov v oblasti komunikácie chýbajú moderné zdroje na ich riešenie.

Tri zo štyroch komunikačných oddelení zamestnávajú viac žien ako mužov, ale stále iba jedna z dvoch vedúcich osobností v tejto oblasti sú ženy - hlavnými identifikovanými prekážkami sú nedostatočná flexibilita a netransparentná politika povyšovania v organizáciách.

Odborníci v oblasti komunikácie sa obávajú hackovania webových stránok a účtov na sociálnych sieťach - často sa zaoberajú otázkami počítačovej bezpečnosti, ale zriedka pomáhajú budovať odolnosť.

V oblasti technológií a dát sa zistili veľké medzery v spôsobilosti, hoci odborníci v oblasti komunikácie ukončili v roku 2019 v priemere 19 tréningových dní.

Medzi krajinami a rôznymi typmi organizácií sú významné rozdiely

Celá správa je k dispozícii zadarmo na www.communicationmonitor.eu.

Výsledky Európskeho komunikačného monitora 2020 boli dnes predstavené na virtuálnom podujatí, ktoré usporiadala Európska asociácia komunikačných riaditeľov (EACD). Tohtoročné vydanie najväčšieho prieskumu v odbore komunikácie na svete vychádza z odpovedí viac ako 2 300 respondentov zo 44 európskych krajín a poskytuje cenné informácie o styku s verejnosťou, podnikovej komunikácii a veciach verejných.

Štúdia obsahuje informácie o morálnych výzvach a etických zdrojoch, kybernetickej bezpečnosti a komunikácii, rodovej rovnosti v povolaní, ako aj o súčasnom stave a budúcich potrebách rozvoja spôsobilostí. Preskúmali sa platy, kľúčové strategické otázky a komunikačné kanály, ako aj vlastnosti vynikajúcich komunikačných oddelení. Kľúčovým prvkom štúdie je striktný výber účastníkov, jedinečný výskumný rámec založený na zavedených teóriách a štatistické analýzy, ktoré spĺňajú akademické normy. Realizoval ju a podporoval tím renomovaných komunikačných profesorov z univerzít v celej Európe.

Profesor Ansgar Zerfass, vedecký pracovník zúčastnený na výskume a profesor na Lipskej univerzite, vysvetlil: „Lídri v oblasti komunikačných služieb musia premýšľať o čase po súčasnom poklese. Ktoré kompetencie sú potrebné v budúcnosti? Aký typ príspevku môže komunikácia v tejto oblasti kybernetickej bezpečnosti priniesť? A ako môžeme vytvoriť lepšiu budúcnosť pre túto profesiu, ktorá odborníkom umožní riešiť etické výzvy digitálnych technológií a ako uľahčiť ženám dosiahnutie najvyšších pozícií v oblasti komunikácie? Európsky komunikačný monitor skúma tieto problémy a poskytuje informácie, ktoré môžu stimulovať interné diskusie v komunikačných tímoch o ich budúcom zriadení.

Kim Larsen, vedúci oddelenia skupinovej komunikácie, značky a marketingu v Danske Bank and a úradujúci prezident Európskej asociácie komunikačných riaditeľov, dodal: „V časoch radikálneho narušenia a neistoty je každému zrejmé, že ako komunikátori máme dôležitú úlohu. Pomáhame odhaliť fakty, uľahčiť dialóg a vytvoriť spoločný význam, ktorý jednotlivcom, komunitám a organizáciám umožní reagovať na krízu a postupovať vyváženým a udržateľným spôsobom. Sme veľmi hrdí na to, že túto správu, spoločný projekt s EUPRERA, predstavujeme už viac ako desať rokov. Osvetľuje niektoré kľúčové problémy a príležitosti, ktorým čelíme ako komunikátori."

Etické výzvy a zdroje na ich riešenie

Dnešný globalizovaný a komplexný svet je mnohými spôsobmi prepojený. To sťažuje hodnotenie dôsledkov jednotlivých krokov. Mnohé činnosti môžu byť právne prijateľné, ale z morálneho hľadiska náročné. Strategickí komunikátori vo veľkej miere ovplyvňujú budovanie verejnej mienky a budovanie reality v mediálnych spoločnostiach. To predstavuje vážne etické výzvy pre odborníkov v oblasti komunikácie, ktoré sú predmetom štúdie.

Takmer každý druhý odborník v oblasti komunikácie (47%) zažil počas svojej každodennej práce počas posledných 12 mesiacov niekoľko etických výziev. Menšia časť uvádza jeden problém tohto druhu (18%). Frekvencia morálnych hazardov sa v posledných rokoch zvýšila. Pri riešení týchto problémov sa jasná väčšina (86%) spoliehala na osobné hodnoty a presvedčenia - etické kódexy (58%) alebo organizačné usmernenia (77%) sú menej dôležité. Prax v oblasti digitálnej komunikácie, ako je využívanie sociálnych robotov a analýza big data, prináša nové etické výzvy - možno preto, lebo len malá časť odborníkov sa zúčastnila na etickom vzdelávaní akéhokoľvek druhu za posledné tri roky.

Posudzovanie a presadzovanie rodovej rovnosti v povolaní

Odkedy sa Organizácia Spojených národov zaoberala rodovou rovnosťou ako piatym zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), diskutovali o tejto otázke všeobecne podniky a najmä komunikačný priemysel. Monitor európskej komunikácie každý rok monitoruje ženy a rodovú problematiku v tejto profesii. Tento rok hodnotí, ako sa vnímajú výsledky rodovej rovnosti. Štúdia tiež skúma povedomie o sklenenom strope a jeho príčinách a zodpovednostiach na úrovni jednotlivca, organizácie a profesie.

Výsledky ukazujú, že rodové otázky zostávajú osobitným problémom v priemysle, v ktorom tri zo štyroch oddelení a agentúr v Európe zamestnávajú viac žien ako mužov, ale stále iba jedna z dvoch vedúcich osôb sú ženy. Viac ako polovica odborníkov pozoruje zlepšenie rodovej rovnosti vo svojej krajine, ale dochádza k nezhodám, pokiaľ ide o hodnotenie toho, koľko sa skutočne urobilo na podporu odborníkov. Väčšina z nich identifikuje prekážky pre ženy na organizačnej úrovni: nedostatočná flexibilita pri starostlivosti o rodinné povinnosti (62%) a netransparentné politiky povyšovania (58%).

Kybernetická bezpečnosť a komunikácia

Všetci sa stále viac spoliehame na internet a digitálnu komunikáciu, vďaka ktorej sú jednotlivci a organizácie zraniteľné voči počítačovej (ne)bezpečnosti. Tieto nové skutočnosti uznávajú aj profesionálni komunikátori v Európe.

Dve tretiny opýtaných odborníkov (63%) venovali pozornosť verejnej diskusii o kybernetickej bezpečnosti a 59% z nich považuje kybernetickú bezpečnosť za dôležitú pre ich každodennú prácu v komunikačných oddeleniach alebo agentúrach. Medzi hlavné obavy patrí to, že počítačoví zločinci by mohli hacknúť webové stránky a/alebo účty na sociálnych sieťach (42%) alebo zastaviť digitálnu infraštruktúru (29%). Vládne subjekty a subjekty verejného sektora sú viac ohrozené ako iné typy organizácií. Viac ako polovica (54%) komunikačných odborníkov v Európe už zažila počítačové útoky na svoje vlastné organizácie. Odborníci v oblasti komunikácie sú často zapojení do riešenia otázok kybernetickej bezpečnosti; ale iba menšina pomáha budovať odolnosť.

Rozvoj spôsobilostí: súčasný stav a budúce potreby

Zručnosti, znalosti a osobné atribúty vedú k širším kompetenciám, ktoré boli identifikované ako hnacie sily úspechu pre komunikačné oddelenia. Pre odborníkov v oblasti komunikácie sú základnými schopnosťami také kompetencie, ktoré sú špecifické pre komunikáciu, ako je spracovanie údajov, a také ktoré sú vo všeobecnosti relevantné pre organizačný úspech, ako napríklad manažérske zručnosti.

Takmer polovica respondentov (43%) súhlasí s tým, že v krajine sa intenzívne diskutuje o kompetenciách, čo zdôrazňuje ich význam pre komunikátorov na celom kontinente. Väčšina odborníkov (81%) verí v potrebu neustáleho zlepšovania. Povedomie o rozvoji spôsobilostí je najsilnejšie v západnej a severnej Európe. 69% odborníkov sa domnieva, že technologická spôsobilosť je dôležitá, ale iba 51% uvádza vysoko rozvinutú spôsobilosť v tejto oblasti.

Napriek tomu, že zaobchádzanie s údajmi je dôležitou zručnosťou pre všetkých komunikátorov, nedostatok kompetencií v oblasti údajov je obzvlášť výrazný na všetkých úrovniach, pričom v tejto kľúčovej oblasti je nedostatočne vzdelaných 51% komunikátorov. Komunikační profesionáli ukončili v roku 2019 v priemere 19 tréningových dní ročne, pričom 10 z nich sa konalo vo voľnom čase (víkendy, sviatky alebo večery). Väčšina odborníkov (84%) uvádza, že jednotlivci by mali investovať do svojho rozvoja, ale mnohí (83%) žiadajú rozvojové programy na organizačnej úrovni.

O Európskom komunikačnom monitore 2020

Európsky komunikačný monitor 2020 je každoročne organizovaný Európskou asociáciou pre vzdelávanie a výskum v oblasti vzťahov s verejnosťou (EUPRERA) a Európskou asociáciou komunikačných riaditeľov (EACD), ktorú podporujú prémiový partner Cision Insights, partner digitálnej komunikácie Fink & Fuchs a mediálny partner magazín Communication Director. Séria monitorov komunikácií je známa ako najkomplexnejší výskum v tejto oblasti na celom svete, ktorý pokrýva viac ako 80 krajín - európsky prieskum je doplnený dvojročnými prieskumami v iných regiónoch, ako sú Ázia-Tichomorie, Latinská a Severná Amerika.

www.communicationmonitor.eu

O organizátoroch prieskumu

Európska asociácia pre vzdelávanie a výskum v oblasti vzťahov s verejnosťou (EUPRERA)

Poslaním spoločnosti EUPRERA je zlepšovať a podporovať inovácie v oblasti vedomostí, výskumu, vzdelávania a praxe v oblasti strategickej komunikácie. Prostredníctvom svojho členstva na univerzitách a iných výskumných združeniach a orgánoch vyvinula EUPRERA celý rad významných nadnárodných výskumných projektov a celosvetovú sieť. Prostredníctvom rozšírených komunikačných kanálov a dohôd o partnerstve je možné osloviť viac ako 200 000 vedcov a odborníkov.

Európska asociácia komunikačných riaditeľov (EACD)

Cieľom EACD je prilákať, inšpirovať a zapojiť súčasných a budúcich lídrov v oblasti komunikácie s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu v profesii. Ponúka platformu na prepojenie, prehlbovanie odborných znalostí, zdieľanie najlepších postupov, vytváranie a presadzovanie príslušných noriem. EACD je sieťou, ktorá združuje svojich členov do národných segmentov a pracovných skupín. Zapája svojich členov - a ostatných - prostredníctvom bohatého online programu a regionálnych diskusií v celej Európe. www.eacd-online.eu

Infografika - https://mma.prnewswire.com/media/1173569/EUPRERA_1_Infographic.jpg

Infografika - https://mma.prnewswire.com/media/1173570/EUPRERA_2_Infographic.jpg

Infografika - https://mma.prnewswire.com/media/1173571/EUPRERA_3_Infographic.jpg

Infografika - https://mma.prnewswire.com/media/1173572/EUPRERA_4_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1173800/EUPRERA_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1173801/EACD_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1173802/Leipzig_University_Logo.jpg

