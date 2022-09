Eagle Genomics ernennt Tarun Rishi zum neuen VP Engineering, um die Plattformkapazitäten weiter auszubauen

Die Ernennung zur strategischen Tech-Führungskraft erfolgt in einer Zeit, in der die Industrie im Rahmen der Bio-Revolution um Innovationen ringen - und damit die Nachfrage nach fortschrittlichen, KI-gestützten Wissenserkennungsfunktionen steigt.

Taruns beeindruckende Karriere von über 25 Jahren umfasst Führungspositionen im Finanz- und Sicherheitssektor

CAMBRIDGE, England, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Eagle Genomics, das Plattformunternehmen, das Pionierarbeit bei der Anwendung von Netzwerkwissenschaft auf die Biologie in den Bereichen Lebensmittel und Ernährung, AgBio, Schönheit und Körperpflege sowie Biopharma leistet, hat die Ernennung von Tarun Rishi, einem führenden KI/Deep-Learning-Experten, zum neuen VP Engineering bekannt gegeben. In dieser Rolle wird Tarun die Exzellenz der Technologie von Eagle Genomics weiter vorantreiben, um die Fähigkeiten der KI-gestützten Wissensentdeckungsplattform e[datascientist]TM in großem Maßstab zu nutzen. e[datascientist]™ nutzt die Netzwerkwissenschaft, um das Mikrobiom in den komplexen Ökosystemen von Böden, Pflanzen, Tieren und Menschen zu verstehen, einschließlich ihrer Interaktion mit ihren verschiedenen Wirten.

Tarun Rishi, VP Engineering, Eagle Genomics

Der Wechsel zu Eagle Genomics ist ein logischer Schritt für Tarun, der zuletzt als Co-CEO und CTO bei Humans For AI tätig war, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für soziales Wohl und Vielfalt in der KI einsetzt. Tarun hat Erfahrung mit der Nutzung von maschinellem Lernen und KI, „Deep Learning" und anderen fortschrittlichen Technologien, um die Denk- und Verhaltensweisen etablierter Organisationen zu verändern. Zuvor war er in führenden Positionen in der agilen Technologieentwicklung in der Finanz- und Sicherheitsbranche tätig.

Anthony Finbow, CEO von Eagle Genomics, kommentierte die Ernennung von Tarun mit den Worten: „Wir freuen uns sehr, dass wir jemanden von Taruns Kaliber und Hintergrund in unser Führungsteam aufnehmen können, und zwar an einem so wichtigen Wendepunkt für unser Unternehmen, da wir uns auf eine deutliche Vergrößerung zubewegen, um die wachsende Bioökonomie weiter zu unterstützen und zur Lösung der großen Herausforderungen der Welt beizutragen.

Taruns entscheidende Erfahrung in der erfolgreichen Anwendung neuester Technologien, um die Fähigkeiten von Unternehmen auf den Finanzmärkten zu transformieren, gepaart mit seinem wachsenden persönlichen Interesse an der Rolle der KI bei der Veränderung der Welt zum Besseren, macht ihn zur idealen Person, um unsere führende KI-unterstützte Knowledge-Discovery-Plattform voranzubringen. Ich weiß, dass ich im Namen des gesamten Unternehmens spreche, wenn ich Tarun an Bord willkommen heiße"

Tarun sagte: „Die Bio-Revolution hat das Potenzial, die globale Ernährung und Gesundheit sowie die Auswirkungen des Menschen auf den Planeten dramatisch zu verändern und die Auswirkungen des Klimawandels aufzuhalten oder sogar umzukehren, indem sie sich komplexe biologische Systeme wie das Mikrobiom zunutze macht. Ich freue mich sehr darauf, mit großartigen Menschen an der Spitze von Wissenschaft und Technologie zu arbeiten, die das Potenzial haben, in großem Maßstab wirklich etwas zu bewirken und die Welt um uns herum positiv zu beeinflussen, nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Jahrzehnten."

Die Ernennung von Tarun ist die jüngste in einer Reihe von hochkarätigen Ernennungen durch Eagle Genomics in diesem Jahr. Im Februar gab das Unternehmen die Ernennung von Dr. Christian Roghi zum Director of Microbiome Solutions in Großbritannien und von Dr. Nandu Gattu zum VP of Services in Hyderabad, Indien, bekannt, die strategische Forschung/Bioinformatik betreffen. Im Mai schlossen sich der Lebensmittel- und Ernährungspionier Dr. Artem Khlebnikov und die AgBio-Innovatorin Dr. Yvonne Pinto Eagle Genomics an, um den strategischen Ansatz des Unternehmens für diese Branchen zu vertiefen, die von der laufenden Bio-Revolution erheblich profitieren werden.

Informationen zu Eagle Genomics

Eagle Genomics ist ein innovatives Unternehmen an der Schnittstelle von Biologie, Datenwissenschaften und Bioinformatik, das die generative Wirtschaft durch die digitale Neuerfindung der Wissenschaft beschleunigt. Die preisgekrönte KI-gestützte Wissensentdeckungsplattform, e[datascientist]™ ermöglicht es Wissenschaftlern, multidimensionale Daten innerhalb von Minuten statt Monaten zu nutzen, um Unternehmen dabei zu helfen, wissenschaftsbasierten Innovation für Produkte der nächsten Generation zu entwickeln. Es unterstützt den gesamten Innovationsprozess - von der Hypothese über die Erkenntnisse bis hin zu den Produktaussagen - und hilft dabei, neue, sicherere und nachhaltige Produkte schneller auf den Markt zu bringen, und zwar über die gesamte Branchen für Lebensmittel und Ernährung, Schönheit und Körperpflege, AgBio und BioPharma.

Eagle Genomics knüpft strategische Beziehungen zu führenden wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit dem Mikrobiom befassen, und hat im Vereinigten Königreich den strategischen Fahrplan für das Mikrobiom mitgestaltet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, ist weltweit präsent und verfügt über Standorte im Londoner Knowledge Quarter, im indischen Hyderabad, im New Yorker Genome Center sowie in der Pariser Station F, im Potsdam Science Park und in Kiew, Ukraine. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaglegenomics.com

