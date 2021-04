EARTH DAY - Typology renforce ses engagements écologiques

PARIS, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée Mondiale de la Terre (Earth Day), Typology réaffirme ses engagements écologiques et va encore plus loin dans sa volonté de proposer des produits toujours plus respectueux de l'environnement et sains pour la santé des consommateurs. En quelques mois, la marque de soins cosmétiques minimaliste et Made in France a réussi à obtenir plusieurs labels engagés

Typology est aujourd'hui très engagée sur les questions environnementales et a dès ses débuts mis en place des actions pour réduire son impact environnemental. Par exemple, pour réduire son empreinte carbone, la marque utilise des boîtes d'envoi rentrant directement dans les boîtes aux lettres. Les packagings principaux sont en aluminium ou en verre, pour pouvoir être recyclés facilement.

Elle souhaite aujourd'hui aller encore plus loin.

B-corp - après plus d'un an d'audit, l'obtention de ce statut assoie et renforce l'engagement de Typology d'avoir un impact positif en termes environnemental, sociétal ainsi que dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.

Jeune entreprise, Typology est l'une des premières marques en France dans le secteur des cosmétiques et du soin à obtenir cette gratification.

L'obtention de ce statut se traduit par différentes actions concrètes menées au quotidien par Typology auprès de son écosystème. La marque s'est notamment démarquée en créant le mouvement Black For Good incitant les consommateurs à consommer de façon raisonnable et éthique pendant le Black Friday afin de pallier les effets négatifs sur l'environnement de cette journée.

Cette labellisation est une étape importante dans le parcours engagé entrepris par le fondateur Ning Li, la marque, ses employés et ses clients afin de proposer une alternative éclairée à la consommation.

Cosmos organic - ce label garantit que les produits Typology contiennent au minimum 95 % d'ingrédients d'origine naturelle. C'est également un gage que les procédés de fabrication et de nettoyage sont encadrés de façon à exclure les techniques qui seraient nocives pour la nature, et que les emballages utilisés sont raisonnés.

Une communication responsable et la transparence sont de mise : les produits Typology mentionnent sur le packaging toutes les informations qui aident le consommateur à y voir clair, comme les pourcentages d'origine naturelle et biologique.

Peta - Typology a et sera toujours une marque vegan et cruelty-free. Très stricte sur sa "black-list", la marque s'interdit également d'utiliser des ingrédients issus de l'exploitation animale et les expériences sur les animaux, qu'il s'agisse du produit fini (en accord avec la législation européenne) ou de l'ensemble des ingrédients entrant dans sa composition.

Un plan plastique recyclé et recyclable sur l'année 2021

De plus, la marque continue de progresser dans sa volonté de réduire drastiquement sa production de plastique. Si aujourd'hui 80% du catalogue de la marque est déjà contenu dans des packagings en verre et aluminium (recyclables à l'infini), certaines contenances (100ml + 200ml) et certaines formulations ne peuvent être conservées que dans des packagings en plastique recyclable, mais pas encore issus de plastique recyclé. Sur ces références, en 2021, Typology souhaite intégrer 30% de plastique recyclé dans ses packagings. D'ici cinq années, la marque souhaite atteindre le 100% de plastique recyclé. Cela représente tout de même un challenge car les formulations très actives attaquent plus facilement des matériaux plus fragiles.

Des formulations toujours plus respectueuses de la planète

Côté formulation, Typology, possède une des « blacklist » parmi les plus strictes du secteur de la cosmétique. Cela ne l'empêche pourtant pas d'aller encore plus loin avec l'exclusion de certains composants controversés mais très utilisés en cosmétique comme par exemple les copolymers. Ces composants, inoffensifs pour le consommateur, sont très peu biodégradables. Ils sont donc écartés des produits de la marque.

À propos de Typology

Typology est née d'une mission : démystifier la science du soin. Au cœur de notre démarche, la volonté́ d'éclairer le consommateur. En écartant tout élément superflu, nous prônons un retour à l'essentiel : des produits sains et naturels, conçus avec conscience.

Pour nos formulations, nous avons défini une « blacklist » d'ingrédients parmi les plus strictes du marché́.

À chaque étape de conception de nos packagings, nous privilégions les matériaux recyclables et les solutions de transport les plus écologiques.

