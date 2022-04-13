EarthDaily Analytics создает коалицию для поддержки агропромышленного сектора Украины

Первоначальные усилия участников Коалиции были направлены на предоставление аграрному сектору Украины бесплатной геоаналитики по территории общей площадью более 2 832 799,5 га, что позволит фермерам оптимизировать производство в условиях нехватки ресурсов, вызванной продолжающейся войной.

Опираясь на успех реализации этого первого совместного проекта, Коалиция значительно расширяет свою деятельность в целях содействия дополнительным усилиям по оказанию чрезвычайной помощи.

«Мы оперативно и решительно отреагировали на российское вторжение, полностью прекратив свою деятельность в России и сосредоточив свое внимание на безопасности и благополучии наших украинских сотрудников и клиентов, — заявил глава компании EarthDaily Analytics Дон Осборн (Don Osborne). — В настоящее время, перед лицом надвигающегося экономического кризиса и угрозы продовольственной безопасности, с которой столкнулась не только Украина, но и весь мир, мы используем свое присутствие в регионе и нашу сеть региональных и глобальных связей в сфере сельского хозяйства для оказания материальной поддержки фермерам Украины, являющейся одним из важнейших мировых производителей продовольствия. Партнерство с компанией Agrilab дает нам уникальную возможность предоставить отважным украинским фермерам, продолжающим возделывать свои земли, самую современную геопространственную аналитику для оптимизации процессов посадки и сбора урожая с целью обеспечения проведения посевной и уборочной кампаний в Украине в 2022 году».

Мы приглашаем организации, заинтересованные в сотрудничестве с SUFC, и стороны, которые ищут дополнительную информацию о Коалиции и ее деятельности, посетить соответствующую страницу сайта EarthDaily Analytics, перейдя по этой ссылке.

Работа Коалиции основывается на реализации текущих проектов EDA по обеспечению гуманитарных и других неправительственных организаций (НПО) геопространственными данными и аналитическими материалами агрономического характера.

Информация о компании EarthDaily Analytics

EarthDaily Analytics (EDA) со штаб-квартирой в Ванкувере (провинция Британская Колумбия) — это вертикально интегрированная канадская компания по обработке и анализу данных с использованием проверенных на практике космических технологий и самых современных инструментов для работы с большими данными. Она видит свою задачу в предоставлении дополнительной информации физическим лицам, компаниям и государственным учреждениям, принимающим участие в решении самых насущных мировых проблем.

Более подробная информация представлена сайте www.earthdaily.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

EDA: Bryan Degnan (Брайан Дегнан), [email protected], тел. +1-646-673-9701

Коалиция/по вопросам участия: Andrew Mullin (Эндрю Маллин), [email protected] тел. +1 612-364-0127

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1795442/tank_EarthDaily_Analytics.jpg

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SOURCE EarthDaily Analytics